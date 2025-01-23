Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
ジョン・ホームズはSEOとオウンドメディアに注力するオートデスクのコンテンツマーケティング スペシャリスト。デトロイトを拠点とする彼はコピーライターを生業とし、詩人、哲学者でもある。簡潔でパンチがあり、説得力のある文章を得意としている。オートデスク入社以前はデジタル住宅ローン会社、AIスタートアップ企業、SAAS製造アプリなどのエンゲージメントとコンバージョンを推進。朝の瞑想とヤマブキシイタケ、長距離ジャンプショットをこよなく愛する。
先端テクノロジー
エグゼクティブ インサイト
エグゼクティブ インサイト
[提供: Disney/Pixar]