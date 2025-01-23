コンバージェンスが推進するメディア＆エンターテインメント業界の革新

データとテクノロジー、プロセスを組み合わせることで、メディア＆エンターテイメント業界における革新と効率化の新たな可能性が生まれます。

Jon Holmes

2024年10月17日

min.: 記事

  • コンバージェンスはデータとテクノロジー、プロセスを融合することで、メディア＆エンターテインメント (M&E) 業界に全く新しい体験の創出とイノベーションの推進、チーム間のコラボレーションの強化を実現する。

  • M&E業界のリーダーの74%が、今後3年間でテクノロジーへの投資を増やし、プロジェクトの成果の向上と、急速に進化する業界での優位性の確保を目指している。

  • コンバージェンスは XRやデジタル ツイン、持続可能な実践により、M&E企業のワークフローの最適化、環境への影響の低減、観客を魅了する没入型体験の創出を可能にする。

Infographic that illustrates how convergence works in the media and entertainment industry.
Jon Holmes

Jon Holmes について

ジョン・ホームズはSEOとオウンドメディアに注力するオートデスクのコンテンツマーケティング スペシャリスト。デトロイトを拠点とする彼はコピーライターを生業とし、詩人、哲学者でもある。簡潔でパンチがあり、説得力のある文章を得意としている。オートデスク入社以前はデジタル住宅ローン会社、AIスタートアップ企業、SAAS製造アプリなどのエンゲージメントとコンバージョンを推進。朝の瞑想とヤマブキシイタケ、長距離ジャンプショットをこよなく愛する。

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