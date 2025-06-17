Scott Shields Architects（SSA）のようなブティック型建築事務所は、ワークフローやビジネスを強化する新しいテクノロジーを取り入れることで、新たなチャンスを手にしています。トロントを拠点とする SSA の 15 人のチームにとって、柔軟性と効率性はプロジェクトの成功に不可欠であり、新しいツールを選ぶ際の重要な基準でもあります。「効率は必ずしも時間だけではありません。」もっと効率的になれば、プロジェクトの他の側面に集中できる時間と機会が増えます」と、Scott Shields Architects のマネージング プリンシパル、Andrew Shields 氏は話します。「私たちは、時間的プレッシャーという課題を克服し、クライアントにより良い結果をもたらすのに役立つツールを探しています。」 同社は多くの場合、複合用途型および高密度住宅プロジェクトの迅速な実現可能性調査や概略設計の依頼を受けています。チームは、厳しい納期内で効率的なワークフローと効果的な意思決定を実現するために、計画と設計のためのクラウドベースのツールである Forma Site Design を統合しました。この戦略的な追加により、AEC Collection のサブスクリプションから利用可能な Forma Site Design が Revit および Autodesk Construction Cloud と連携します。Shields 氏: 「コンセプトから施工までの連続したワークフローでソフトウェアをリンクすることで、各段階で『再描画』に時間を浪費することなく、プロジェクト全体をシームレスに進行できます。」また、適切な情報を適切なタイミングで入手することで、最適な設計判断を下すことができます。「より多くの分析が可能なため、成果も飛躍的に向上します。同じ時間でクライアントにより良い結果をもたらすと確信しています」と彼は続けます。