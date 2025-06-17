Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
ブティック企業である Scott Shields Architects 社は、Forma Site Design などの新しいツールを活用し、効率的で持続可能なプロジェクトを実現しながら、より大規模なプロジェクトに取り組む能力を高めています。
この戦略的な追加により、AEC Collection のサブスクリプションから入手可能な Forma と Revit および Autodesk Construction Cloud が接続され、チームは手戻りの時間を無駄にすることなくプロジェクトのフェーズを進めることができます。
時間のかかるタスクを削減することで、チームは複数のコンセプトのテストにより多くの時間を割くことができ、Forma Site Design の解析データを使用して設計の意思決定を裏付けることができます。
概略フェーズの後、Forma Site Design のモデルが Revit に送られ、BIM プロセスが始まります。Shields 氏: 「Revit モデルにはコンテキスト、マッシング、レベルなどの基本パラメータが既に用意されているため、時間のかかる手動プロセスを行うことなく、本格的なモデリングをすぐに開始できます。」
Scott Shields Architects のマネージング プリンシパル、Andrew Shields 氏。
「より多くの分析ができるため、指数関数的に高い出力が得られます。これにより、クライアントに同じ時間でより良い結果が得られると確信しています。」 Scott Shields Architects のマネージング プリンシパル、Andrew Shields 氏
Scott Shields Architects（SSA）のようなブティック型建築事務所は、ワークフローやビジネスを強化する新しいテクノロジーを取り入れることで、新たなチャンスを手にしています。トロントを拠点とする SSA の 15 人のチームにとって、柔軟性と効率性はプロジェクトの成功に不可欠であり、新しいツールを選ぶ際の重要な基準でもあります。「効率は必ずしも時間だけではありません。」もっと効率的になれば、プロジェクトの他の側面に集中できる時間と機会が増えます」と、Scott Shields Architects のマネージング プリンシパル、Andrew Shields 氏は話します。「私たちは、時間的プレッシャーという課題を克服し、クライアントにより良い結果をもたらすのに役立つツールを探しています。」 同社は多くの場合、複合用途型および高密度住宅プロジェクトの迅速な実現可能性調査や概略設計の依頼を受けています。チームは、厳しい納期内で効率的なワークフローと効果的な意思決定を実現するために、計画と設計のためのクラウドベースのツールである Forma Site Design を統合しました。この戦略的な追加により、AEC Collection のサブスクリプションから利用可能な Forma Site Design が Revit および Autodesk Construction Cloud と連携します。Shields 氏: 「コンセプトから施工までの連続したワークフローでソフトウェアをリンクすることで、各段階で『再描画』に時間を浪費することなく、プロジェクト全体をシームレスに進行できます。」また、適切な情報を適切なタイミングで入手することで、最適な設計判断を下すことができます。「より多くの分析が可能なため、成果も飛躍的に向上します。同じ時間でクライアントにより良い結果をもたらすと確信しています」と彼は続けます。
Scott Shields Architects のマネージング プリンシパル、Andrew Shields 氏
最初から正確なサイト情報があれば、チームはすぐに業務に取り掛かることができます。市内では非常に多くの開発が行われているため、何が起こっているのか、規制がどのように適用されるのかを注意深くモニタする必要があります。したがって、コンテキスト モデルに即座にアクセスできることは非常に価値があります」と Shields 氏は説明します。
Andrew Shields 氏、マネージング・プリンシパル、Scott Shields Architects
Forma Site Design で反復的に作業することで、もしものケースを迅速に除外できます。「Forma Site Design で複数のアイデアをすばやくテストできることは、大きな利点です」と Shields 氏は言います。「コンセプトを試して、うまくいかない場合は、そのまま次のコンセプトに移ることができます。」「以前は、アイデアが実現するかどうかが不透明だったため、十分に検討することができませんでした。しかし、その制約のおかげで、現在はより創造的な発想が生まれるようになっています。」
Forma Site Design の解析は、規制の多い快適な都市環境の設計に役立ちます。シールズ氏: 「周囲への日影の影響を考慮し、十分な日照を確保することは、承認手続きにとって非常に重要です。」「これを Forma で初日から視覚化できれば、その後の問題を回避できます。」使いやすい解析により、技術的な知識に関係なく、チーム全員がこのデータにアクセスできます。
リアルタイムのフィードバックにより、設計の流れを良好に保てます。「設計を進めながら、合計床面積と環境パラメータに関するフィードバックを得ています」と Shield 氏は言います。「以前は、報告が届くまで何週間も待ち、情報を得てから設計をやり直していました。」今では、これらのチェックをほぼ瞬時に自分たちで行い、すぐに変更を加えることができます。これは非常に強力なツールです。」データによって、チームが正しい方向に進んでいるという自信を持つことができます。「複数の選択肢を裏付けるデータで分析したことで、より説得力を持って設計の根拠を示すことができます。理想的なユニットの組み合わせ、日照の影響が最も少ない、または最適な風の状態のオプションを表示できます。そのため、プロジェクトを前進させることができ、徹底的なテストによりクライアントがより迅速に意思決定できるようになっています。」
SSA のコンパクトなチームにもかかわらず、プロジェクトの規模は妨げにはなりません。「Forma Site Design を導入したことで、自分たちには対応できるという自信が持てるので、より多くの機会を見つけることができました」と Shields 氏は言います。「200 万平方フィートのマスタープランは、規模、複雑さ、リソースの制約から以前は敬遠していたかもしれませんが、このソフトウェアがあれば、今では確実に競争することができます。」 イノベーションは SSA の企業文化に根ざしています。Shields 氏: 「私たちは、ソフトウェアや建築資材など、常に新しい可能性を探求しています。私たちは常に最新の技術動向を把握しており、その結果、クライアントにより良いプロジェクトを提案することが可能となっています。」