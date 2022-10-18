Civil 3D と InfraWorks の比較

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Civil 3D と InfraWorks の機能を比較して、2 つの土木設計ソフトウェアの違いを確認できます。
機能を比較してご検討ください
Revit、AutoCAD、Civil 3D などが含まれています
バンドル
|1 ヵ月
|￥40,700
|￥53,900
|￥69,300
|1 年
|￥325,600
|￥432,300
|￥554,400
|3 年
|￥976,800
|￥1,296,900
|￥1,663,200
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建築物と周辺環境が取り込まれたコンテキスト内でインフラ設計のコンセプトをモデル化、解析、視覚化できるコンセプト デザイン ソフトウェアです。
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作図、設計、施工図書作成の効率を高める統合機能を備えた土木工学ソフトウェアです。
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デザイナー、エンジニア、建設業者のワークフローを柔軟に設定するための強力な BIM および CAD ツールです。
|線形と縦断の設計
|コリドー モデリング
|設計の自動化
|プラットフォームのエッジ設計
|特殊な軌条付属品の設計
|プロジェクト エクスプローラ
|ライト レールおよび路面電車の Vehicle Tracking
|材料と数量
|環状交差点の設計
|コリドー モデリング
|設計の自動化
|排水設計
|交差点設計
|道路修繕
|Civil 3D のプロジェクト エクスプローラー
|スイープ パス解析
|材料と数量
|駐車場レイアウト
|環状交差点の設計
|雨水・下水道菅の詳細設計
|コリドー モデリング
|設計の自動化
|圧力ユーティリティ
|測量
|地形モデリング
|グレーディング（勾配）
|スイープ パス解析
|勾配の最適化
|プロジェクト エクスプローラ
|橋梁線形、縦断、横断モデリング
|パラメトリック橋梁モデリング
|繰り返し作業のためのスプレッドシート
|構造解析
|橋桁のオプション計算
|ハイブリッド格子桁/有限要素モデル
|橋梁モデルを Revit にパブリッシュ
|鉄筋の詳細設計と図面作成
|雨水・下水道菅のコンセプト設計
|路側勾配
|テーマ パレット
|横断ビュー
|コンポーネント道路
|環状交差点の設計
|コンポーネントベースの橋梁設計
|コリドーの設計
|現況のモデル化
|3D モデルの読み込み
|Revit モデルの統合
|マテリアル数量
|雨水解析
|線形と縦断の最適化
|視線解析
|橋梁線桁解析
|洪水シミュレーション
|モビリティ シミュレーション
|交通シミュレーション
|アニメーション（3ds Max に書き出し）
|環境効果
|ストーリーボードの作成とアニメーション
|点群から地形を生成
|点群からフィーチャを生成
|スキャンからメッシュ作成
|点群を生成
|写真処理
|平面図と縦断シートの作成
|QTO と土量計算
|施工図書作成
|Connector for ArcGIS
|Collaboration for Civil 3D
|コリドー データ ショートカット（DREF）
|IFC の読み込み、書き出し
|プロセッサ
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デュアルコア Intel® Core™2 または同等の AMD。SSE 4.1 をサポートする CPU が必須
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最小: 2.5～2.9 GHz 推奨: 3 GHz 以上
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最小: 2.5～2.9 GHz 推奨: 3 GHz 以上
|Microsoft Windows
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10、64 ビット
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10、64 ビット
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10、64 ビット
|Apple macOS
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|Linux
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|ディスク容量
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16 GB
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16 GB 以上
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16～30 GB 以上
|RAM
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8～16 GB 以上
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8～16 GB 以上
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8～16 GB 以上
|ビデオ グラフィックス カード
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DirectX® 10.1 対応 2 GB 以上の VRAM
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DirectX 12 対応 1～4 GB 以上の VRAM
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DirectX 12 対応 1～4 GB 以上の VRAM
|ブラウザ
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Chrome、Firefox
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Chrome
|
Chrome