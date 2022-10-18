Civil 3D と InfraWorks の比較

Civil 3D と InfraWorks の機能を比較して、2 つの土木設計ソフトウェアの違いを確認できます。

印刷
See product details
See product details

機能を比較してご検討ください

Revit、AutoCAD、Civil 3D などが含まれています

See product details

バンドル

すべて折りたたむ
すべてを展開
類似機能の表示を折りたたむ
類似機能を表示

価格

1 ヵ月 ￥40,700 ￥53,900 ￥69,300
1 年 ￥325,600 ￥432,300 ￥554,400
3 年 ￥976,800 ￥1,296,900 ￥1,663,200

概要

建築物と周辺環境が取り込まれたコンテキスト内でインフラ設計のコンセプトをモデル化、解析、視覚化できるコンセプト デザイン ソフトウェアです。

作図、設計、施工図書作成の効率を高める統合機能を備えた土木工学ソフトウェアです。

デザイナー、エンジニア、建設業者のワークフローを柔軟に設定するための強力な BIM および CAD ツールです。

鉄道設計

線形と縦断の設計 Checkmark Checkmark
コリドー モデリング Checkmark Checkmark
設計の自動化 Checkmark Checkmark
プラットフォームのエッジ設計 Checkmark Checkmark
特殊な軌条付属品の設計 Checkmark Checkmark
プロジェクト エクスプローラ Checkmark
ライト レールおよび路面電車の Vehicle Tracking Checkmark

道路および高速道路の設計

材料と数量 Checkmark Checkmark Checkmark
環状交差点の設計 Checkmark Checkmark Checkmark
コリドー モデリング Checkmark Checkmark
設計の自動化 Checkmark Checkmark
排水設計 Checkmark Checkmark
交差点設計 Checkmark Checkmark
道路修繕 Checkmark Checkmark
Civil 3D のプロジェクト エクスプローラー Checkmark
スイープ パス解析 Checkmark

用地設計

材料と数量 Checkmark Checkmark Checkmark
駐車場レイアウト Checkmark Checkmark Checkmark
環状交差点の設計 Checkmark Checkmark Checkmark
雨水・下水道菅の詳細設計 Checkmark Checkmark
コリドー モデリング Checkmark Checkmark
設計の自動化 Checkmark Checkmark
圧力ユーティリティ Checkmark Checkmark
測量 Checkmark Checkmark
地形モデリング Checkmark Checkmark
グレーディング（勾配） Checkmark Checkmark
スイープ パス解析 Checkmark
勾配の最適化 Checkmark
プロジェクト エクスプローラ Checkmark

橋梁設計

橋梁線形、縦断、横断モデリング Checkmark Checkmark Checkmark
パラメトリック橋梁モデリング Checkmark Checkmark
繰り返し作業のためのスプレッドシート Checkmark Checkmark
構造解析 Checkmark Checkmark
橋桁のオプション計算 Checkmark Checkmark
ハイブリッド格子桁/有限要素モデル Checkmark Checkmark
橋梁モデルを Revit にパブリッシュ Checkmark Checkmark
鉄筋の詳細設計と図面作成 Checkmark

コンセプト設計

雨水・下水道菅のコンセプト設計 Checkmark Checkmark Checkmark
路側勾配 Checkmark Checkmark Checkmark
テーマ パレット Checkmark Checkmark
横断ビュー Checkmark Checkmark
コンポーネント道路 Checkmark Checkmark
環状交差点の設計 Checkmark Checkmark
コンポーネントベースの橋梁設計 Checkmark Checkmark

コンテキスト モデリング

コリドーの設計 Checkmark Checkmark Checkmark
現況のモデル化 Checkmark Checkmark Checkmark
3D モデルの読み込み Checkmark Checkmark Checkmark
Revit モデルの統合 Checkmark Checkmark

解析とシミュレーション

マテリアル数量 Checkmark Checkmark Checkmark
雨水解析 Checkmark Checkmark
線形と縦断の最適化 Checkmark Checkmark
視線解析 Checkmark Checkmark
橋梁線桁解析 Checkmark Checkmark
洪水シミュレーション Checkmark Checkmark
モビリティ シミュレーション Checkmark Checkmark
交通シミュレーション Checkmark Checkmark

ビジュアライゼーション

アニメーション（3ds Max に書き出し） Checkmark Checkmark Checkmark
環境効果 Checkmark Checkmark
ストーリーボードの作成とアニメーション Checkmark Checkmark

リアリティ キャプチャ

点群から地形を生成 Checkmark Checkmark Checkmark
点群からフィーチャを生成 Checkmark Checkmark
スキャンからメッシュ作成 Checkmark
点群を生成 Checkmark
写真処理 Checkmark

平面図作成とドキュメント作成

平面図と縦断シートの作成 Checkmark Checkmark
QTO と土量計算 Checkmark Checkmark
施工図書作成 Checkmark Checkmark

コラボレーションと相互運用性

Connector for ArcGIS Checkmark Checkmark Checkmark
Collaboration for Civil 3D Checkmark Checkmark
コリドー データ ショートカット（DREF） Checkmark Checkmark
IFC の読み込み、書き出し Checkmark Checkmark

動作環境

プロセッサ

デュアルコア Intel® Core™2 または同等の AMD。SSE 4.1 をサポートする CPU が必須

最小: 2.5～2.9 GHz 推奨: 3 GHz 以上

最小: 2.5～2.9 GHz 推奨: 3 GHz 以上
Microsoft Windows

10、64 ビット

10、64 ビット

10、64 ビット
Apple macOS

Linux

ディスク容量

16 GB

16 GB 以上

16～30 GB 以上
RAM

8～16 GB 以上

8～16 GB 以上

8～16 GB 以上
ビデオ グラフィックス カード

DirectX® 10.1 対応 2 GB 以上の VRAM

DirectX 12 対応 1～4 GB 以上の VRAM

DirectX 12 対応 1～4 GB 以上の VRAM
ブラウザ

Chrome、Firefox

Chrome

Chrome