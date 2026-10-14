優れたゲームは、細部へのこだわりから生まれます。キャラクターの動き。建物に差し込む光。その瞬間を印象づけるアニメーション。このような細部を正しく表現するには、ビジョンに見合った奥深いツールが必要です。オートデスクのツールはそのために設計されています。

Maya： パワフルなアニメーション ツールを使用して、リアルなキャラクターの作成、リギング、アニメーション制作を行えます。

パワフルなアニメーション ツールを使用して、リアルなキャラクターの作成、リギング、アニメーション制作を行えます。 3ds Max： 精密なモデリング ツールを使用して、プレイヤーが夢中になれる世界を構築できます。

精密なモデリング ツールを使用して、プレイヤーが夢中になれる世界を構築できます。 Flow Studio：アセット作成やモーション キャプチャのための AI ツールを使用して、コンセプトをすばやく探求できます。