Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
優れたゲームは、細部へのこだわりから生まれます。キャラクターの動き。建物に差し込む光。その瞬間を印象づけるアニメーション。このような細部を正しく表現するには、ビジョンに見合った奥深いツールが必要です。オートデスクのツールはそのために設計されています。
優れたキャラクターは単に作られるだけではありません。実際に感じられる存在です。Maya を使用すると、繊細な表情から迫力のあるアクションまで、あらゆる演技を作り込むことができます。
画像提供：Alexei Oupornikov 氏
Flow Studio を使用して、漠然としたアイデアを形にできます。プロンプトからキャラクターやプロップを作成し、AI モーション キャプチャで動作をテストしたり、書き出して完全に制御したりできます。
プレイヤーが思わず立ち止まって景色を眺めるほど詳細な世界を作成できます。3ds Max は、どの角度から見ても破綻しない環境を構築できる高精度なモデリングを提供します。
画像提供：Brice Sabine-Manier 氏
— Anil Glendinning 氏、Friday Sundae 共同創業者兼クリエイティブ ディレクター
— Sam Wickert 氏、SOKRISPYMEDIA 創設者兼ディレクター
カプコン
『モンスターハンターワイルズ』のクリーチャー、キャラクター、アニメーション ワークフローの作成において、カプコンがクリエイティブおよび技術的なバックボーンとして Maya をどのように使用したかをご覧ください。
画像提供：カプコン
ea
EA 社が Bifrost for Maya を使用して、スポーツ タイトル全体で設定可能で高品質なキャラクター デフォメーションを作成する方法をご覧ください。
画像提供：EA SPORTS
sokrispymedia
SOKRISPYMEDIA 社が、プリビジュアライゼーションに Flow Studio を使用し、小規模チーム向けに構築された Maya から Unreal MetaHuman へのパイプラインを使用して、バイラル ビデオ シリーズをプレイ可能なゲームへと発展させている方法をご覧ください。
画像提供：SOKRISPYMEDIA
キャラクターの作成
画像提供：Mohamed Hasan 氏
コンセプトの検討
世界構築
画像提供：Pengzhen Zhang 氏
オールインワン ソリューション
画像提供：Jacob Deldin Rich 氏
FBX などの主要な業界ファイル形式への対応や OpenUSD との統合により、ソフトウェア間を簡単に移動し、データ交換を効率化できます。
創造的な成功に向けて準備をしましょう。オートデスクのエキスパートにご相談いただき、次の優れたリリースに最適なツールとワークフローのセットをご確認ください。
画像提供：Eugenia Mikhaleva 氏
ゲーム開発で使用される主なオートデスク ツールは、Maya、3ds Max、Flow Studio です。Maya は、キャラクターの作成、リギング、アニメーションに使用されます。3ds Max は、モデリング、環境の作成、および世界の構築に使用されます。Flow Studio は、プロトタイピング、プリビジュアライゼーション、AI を活用したモーション キャプチャ ワークフローをサポートします。
はい。Maya は Unreal Live Link を介して Unreal Engine に接続するため、アーティストは手動でファイルを書き出すことなく、アニメーション データをリアルタイムでストリーミングし、エンジン内で更新内容を確認できます。
Maya と 3ds Max は FBX と USD のワークフローもサポートしているため、ゲーム エンジン間でアセットを簡単にやり取りできます。Flow Studio で作成したアセットは、Maya や Unreal Engine に直接書き出したり、USD 経由で他の DCC ツールに書き出したりできます。
オートデスク ツールは、3D モデリング、3D アニメーション、リギング、モーション キャプチャ、3D 環境の作成、ゲーム アセットの作成など、ゲーム開発の幅広いタスクをサポートします。