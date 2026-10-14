ゲーム開発ツール

小さな発想にとどまらないチームのために

細部まで適切に仕上げられるモデリング ツールとアニメーション ツールを使用して、AAA 品質のキャラクターや世界を作成できます。

画像提供：Sacha Gaffney 氏

男性戦士
画像提供：Mauro Bonu 氏

ビジョンの深さに合わせて構築されたツール

優れたゲームは、細部へのこだわりから生まれます。キャラクターの動き。建物に差し込む光。その瞬間を印象づけるアニメーション。このような細部を正しく表現するには、ビジョンに見合った奥深いツールが必要です。オートデスクのツールはそのために設計されています。

  • Maya：パワフルなアニメーション ツールを使用して、リアルなキャラクターの作成、リギング、アニメーション制作を行えます。
  • 3ds Max：精密なモデリング ツールを使用して、プレイヤーが夢中になれる世界を構築できます。
  • Flow Studio：アセット作成やモーション キャプチャのための AI ツールを使用して、コンセプトをすばやく探求できます。

すべての動きも、すべての細部も、思い描いたとおりに。

プレイヤーの心を動かすキャラクターを作成する

優れたキャラクターは単に作られるだけではありません。実際に感じられる存在です。Maya を使用すると、繊細な表情から迫力のあるアクションまで、あらゆる演技を作り込むことができます。

 

体験版をダウンロード

画像提供：Alexei Oupornikov 氏

「もしこうだったら」を「これだ」に変える

Flow Studio を使用して、漠然としたアイデアを形にできます。プロンプトからキャラクターやプロップを作成し、AI モーション キャプチャで動作をテストしたり、書き出して完全に制御したりできます。

 

無料で始める

現実に匹敵する世界を構築する

プレイヤーが思わず立ち止まって景色を眺めるほど詳細な世界を作成できます。3ds Max は、どの角度から見ても破綻しない環境を構築できる高精度なモデリングを提供します。

 

体験版をダウンロード

画像提供：Brice Sabine-Manier 氏

リアルなスタジオ、リアルなゲーム、確かな成果。

フィールドでモンスターと戦うキャラクター

カプコン

『モンスターハンターワイルズ』の複雑なクリーチャーの作成

『モンスターハンターワイルズ』のクリーチャー、キャラクター、アニメーション ワークフローの作成において、カプコンがクリエイティブおよび技術的なバックボーンとして Maya をどのように使用したかをご覧ください。

 

事例を読む（英語）

画像提供：カプコン

リグされたサッカー選手

ea

EA 向けのキャラクター デフォメーションとリギングのスケーリング

EA 社が Bifrost for Maya を使用して、スポーツ タイトル全体で設定可能で高品質なキャラクター デフォメーションを作成する方法をご覧ください。

 

ビデオを見る（英語）

画像提供：EA SPORTS

銃を持った男性

sokrispymedia

バイラル ビデオからプレイ可能なゲームまで：『Chalk Warfare』の制作

SOKRISPYMEDIA 社が、プリビジュアライゼーションに Flow Studio を使用し、小規模チーム向けに構築された Maya から Unreal MetaHuman へのパイプラインを使用して、バイラル ビデオ シリーズをプレイ可能なゲームへと発展させている方法をご覧ください。

 

ビデオを見る（英語）

画像提供：SOKRISPYMEDIA

ゲーム開発のためのオートデスク ツール

銃を持ったロボット

キャラクターの作成

Maya

  • 高度なアニメーション ツールとリギング ツールを使用して、リアルなキャラクターを作成できます。
  • 高度なスクリプト作成、カスタマイズ、プラグインの拡張性により、パイプラインに合わせて Maya を最適化できます。
  • Unreal Live Link を使用して、Maya から Unreal Engine にアニメーションをリアルタイムでストリーミングできます。

無償体験版をお試しください

画像提供：Mohamed Hasan 氏

二刀流の戦士

コンセプトの検討

Flow Studio

  • 次世代 AI モデルを使用して、テキストや画像のプロンプトから、編集可能な 3D キャラクターやプロップを作成できます。
  • キャラクターにアニメーション用のリグを自動設定し、AI モーション キャプチャで動きを付けることができます。また、3D ツールに書き出して完全に制御することもできます。

 

無料で作成を開始
城に近づく動物に乗った女性

世界構築

3ds Max

  • 高精度に構築された強力なモデリング ツールを使用して、詳細な世界、プロップ、環境を作成できます。
  • 非破壊的なモデリング ツールを使用して、アセットを自由に微調整および修正できます。

 

無償体験版をお試しください

画像提供：Pengzhen Zhang 氏

オールインワン ソリューション

M&E Collection

  • 1 つのサブスクリプションで、Maya、3ds Max、Flow Studio などを利用できます。
  • Golaem に排他的にアクセスして、群衆を簡単に生成し、演出できます。 
  • 5 つの Arnold サブスクリプションで、レンダリング機能を拡張できます。 

 

無償体験版をお試しください

画像提供：Jacob Deldin Rich 氏

スチームパンクのキャラクター
画像提供：Sacha Pedezert 氏

アイデアと同じように自由にアセットを移動できます。

FBX などの主要な業界ファイル形式への対応や OpenUSD との統合により、ソフトウェア間を簡単に移動し、データ交換を効率化できます。

次のゲームに最適なツールを見つける

創造的な成功に向けて準備をしましょう。オートデスクのエキスパートにご相談いただき、次の優れたリリースに最適なツールとワークフローのセットをご確認ください。

画像提供：Eugenia Mikhaleva 氏

よくある質問（FAQ）

ゲーム開発では、どのようなオートデスク ツールが使用されていますか?

ゲーム開発で使用される主なオートデスク ツールは、Maya、3ds Max、Flow Studio です。Maya は、キャラクターの作成、リギング、アニメーションに使用されます。3ds Max は、モデリング、環境の作成、および世界の構築に使用されます。Flow Studio は、プロトタイピング、プリビジュアライゼーション、AI を活用したモーション キャプチャ ワークフローをサポートします。

オートデスク ツールは、Unreal Engine、Unity、その他のゲーム エンジンと連携できますか?

はい。Maya は Unreal Live Link を介して Unreal Engine に接続するため、アーティストは手動でファイルを書き出すことなく、アニメーション データをリアルタイムでストリーミングし、エンジン内で更新内容を確認できます。

 

Maya と 3ds Max は FBX と USD のワークフローもサポートしているため、ゲーム エンジン間でアセットを簡単にやり取りできます。Flow Studio で作成したアセットは、Maya や Unreal Engine に直接書き出したり、USD 経由で他の DCC ツールに書き出したりできます。

オートデスク ソフトウェアは、ゲーム開発のどのようなタスクを処理できますか?

オートデスク ツールは、3D モデリング、3D アニメーション、リギング、モーション キャプチャ、3D 環境の作成、ゲーム アセットの作成など、ゲーム開発の幅広いタスクをサポートします。