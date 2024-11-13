開催日時： 2024年12月5日（木）17:00-18:30



このオンラインセミナーでは、Autodesk Fusionを活用したものづくりの実際と実践的な教授法を通じて、深い学びと指導力向上を目指します。教育現場で役立つ知識やスキルを体系的に獲得でき、即実践できる内容をお届けします。

なぜAutodesk Fusion が教育現場で受け入れられているのか。

産業を形作る最新トレンドや、AIを活用した先端技術であるジェネレーティブ デザインを含むものづくりの実践例を紹介し、『設計とものづくり』分野の教育手法を深く学べるセミナーです。Autodesk Fusionを授業に取り入れたい方だけでなく、ダウンロード済みで更新を検討されている教職員の方にも最適なオンラインセミナーです。

新たな戦略やリソースを手に入れ、授業にすぐに実践できるアイデアを持ち帰りましょう。奮ってご参加ください。