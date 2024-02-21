Autodesk | 3dsMax Training

本テキストでは、Civil 3DやInfraWorksで作成したモデルに、3ds Maxを使ってアニメーションを追加します。3ds Maxを初めて操作する方に向けて、基本的な手順から解説します。

参照：https://bim-design.com/infra/online-seminar/3ds-max-animation/