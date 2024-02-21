Autodesk | 3dsMax Training

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モデリング編 モディファイアとサブ要素を使用したモデリング
・3dsMax基本操作（ティーポッド）
・点群の読み込み、点群を参照したモデリング操作
・モディファイア機能を使用したモデリング（橋梁下部工）
・サブ要素の編集（橋梁下部工）
参照：https://bim-design.com/infra/online-seminar/3ds-max-civil/
Civil 3D、Revit、Infraworks連携について
・Civil3Dで作成したコリドー、計画サーフェス、Revitで作成した構造物の取り込み、位置合わせ
・コリドーサーフェス、計画サーフェスのマテリアル修正、
・Revitで作成した構造物の修正
・3dsMaxで修正したコリドー、計画サーフェス、構造物のInfraworks出力方法
参照：https://bim-design.com/infra/online-seminar/3ds-max-civil-uyeezj22sd/
第3回：AEC拡張機能を使用したモデリング、マテリアル
・階段や手すりなど、AEC拡張機能を使用したモデリング
・護岸の作成（スプラインからのメッシュ生成）
・マテリアル割り当て（UV編集）
・オートデスクマテリアルの使用、シーンコンバータの利用
・Arnoldを使用した点群のレンダリング方法
参照：https://bim-design.com/infra/online-seminar/3ds-max-civil-03-rwyweuvabi/
第4回：ライティング、レンダリング、アニメーション
・街路灯配置、光源設定
・カメラの配置、パース作成
・カメラパスの作成、ウォークスルー、フライスルー動画作成
・population機能を使用した群衆作成
参照：https://bim-design.com/infra/online-seminar/3ds-max-civil-04-dkqq375k8u/
本テキストでは、Civil 3DやInfraWorksで作成したモデルに、3ds Maxを使ってアニメーションを追加します。3ds Maxを初めて操作する方に向けて、基本的な手順から解説します。
参照：https://bim-design.com/infra/online-seminar/3ds-max-animation/