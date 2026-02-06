Per Autodesk, la tecnologia neurale è una leadership di pensiero che comprende modelli fondativi dell'IA generativa, addestrati con dati di progettazione forniti da professionisti e sistemi industriali e architettonici. Secondo le nostre aspettative, la tecnologia neurale si evolverà rapidamente e darà vita a un tipo completamente nuovo di software per il Design & Make. Tra i primi punti a favore di questa tecnologia rientrano i modelli neurali compatibili con CAD, sia nuovi che futuri, inclusi in Fusion e Forma.