Autodesk AI

Tecnologia neurale

Modelli fondativi dell'IA generativa, in grado di riconoscere la geometria, per sistemi industriali e architettonici.

Una nuova categoria di modelli di IA

Autodesk ha concepito un nuovo tipo di tecnologie di intelligenza artificiale generativa, sfruttando l'apprendimento automatico e le reti neurali artificiali. Il primo di questi è il CAD neurale, una categoria di modelli fondativi dell'IA generativa addestrati per ragionare direttamente sugli oggetti CAD. Autodesk si è spinta oltre la semplice integrazione dei large language model nelle soluzioni esistenti: ha completamente ridefinito i motori software tradizionali che creano la geometria CAD. Questa nuova categoria apre la strada al futuro dei processi di Design & Make connessi.

La prossima generazione di modelli fondativi dell'IA generativa

Nuove funzionalità in arrivo basate su questi modelli fondativi rivoluzionari.

CAD neurale per la geometria

Questa nuova tecnologia di intelligenza artificiale generativa è in grado di creare progetti spontaneamente sulla base di un messaggio di testo e di vincoli spaziali, generando una geometria CAD precisa e modificabile. Inoltre, il CAD neurale per la geometria può anche generare la sequenza di comandi all'interno di un software CAD parametrico tradizionale necessario per creare un oggetto. Questo approccio completamente innovativo all'apprendimento automatico, in grado di creare geometrie precise, promette di trasformare i workflow di ogni tipo, che si tratti di realizzare superfici curve e organiche, come quelle che si trovano in genere nei beni di consumo, o superfici piatte e bordi ben definiti, come nel caso dei sistemi meccanici.

 

CAD neurale per l'edilizia

Il primo modello fondativo di Autodesk relativo al settore AEC, ovvero il CAD neurale per l'edilizia in Forma, consente agli architetti di passare rapidamente dalla prima fase delle idee progettuali a sistemi e planimetrie di edifici più dettagliati. Con questo nuovo strumento è possibile passare da un modello concettuale per le volumetrie architettoniche al layout della pianta del piano di un edificio. Le modifiche apportate a un sistema architettonico vengono immediatamente applicate agli altri. Autodesk continuerà ad aggiungere altri sistemi architettonici al motore di conversione, un po' come si fa con i large language model ai quali si aggiungono sempre nuove lingue.

 

Oltre 15 anni di ricerca sull'IA

Per oltre quindici anni, i ricercatori di Autodesk hanno esplorato le potenzialità che può offrire l'intelligenza artificiale ai professionisti della creatività e ai settori cruciali cui si rivolge la nostra azienda. Con quasi 100 articoli di ricerca scientifica sottoposti a peer review, Autodesk è la principale azienda al mondo che pubblica studi sull'IA per la geometria CAD. Per consultare alcune di queste ricerche, accedi al relativo catalogo online. Chi guarda con attenzione questa ricerca si renderà conto che Autodesk sta aprendo la strada a un futuro in cui gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale rivoluzioneranno i workflow attuali, semplificheranno i processi e miglioreranno i risultati finali.

Domande frequenti

Che cos'è la tecnologia neurale?

Per Autodesk, la tecnologia neurale è una leadership di pensiero che comprende modelli fondativi dell'IA generativa, addestrati con dati di progettazione forniti da professionisti e sistemi industriali e architettonici. Secondo le nostre aspettative, la tecnologia neurale si evolverà rapidamente e darà vita a un tipo completamente nuovo di software per il Design & Make. Tra i primi punti a favore di questa tecnologia rientrano i modelli neurali compatibili con CAD, sia nuovi che futuri, inclusi in Fusion e Forma.

Quali sono le soluzioni Autodesk che sfrutteranno queste nuove forme di IA generativa?

Autodesk ha intenzione di rilasciare presto nuove funzionalità in Forma e Fusion basate sull'intelligenza artificiale generativa.