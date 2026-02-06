Tecnologia neurale

Questa nuova tecnologia di intelligenza artificiale generativa è in grado di creare progetti spontaneamente sulla base di un messaggio di testo e di vincoli spaziali, generando una geometria CAD precisa e modificabile. Inoltre, il CAD neurale per la geometria può anche generare la sequenza di comandi all'interno di un software CAD parametrico tradizionale necessario per creare un oggetto. Questo approccio completamente innovativo all'apprendimento automatico, in grado di creare geometrie precise, promette di trasformare i workflow di ogni tipo, che si tratti di realizzare superfici curve e organiche, come quelle che si trovano in genere nei beni di consumo, o superfici piatte e bordi ben definiti, come nel caso dei sistemi meccanici.