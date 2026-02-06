TECNOLOGIA AUTODESK AI

Informazioni approfondite autonome. Workflow più intelligenti. Nel tuo software preferito, su cui puoi contare.

Il tuo partner di lavoro basato sull'IA agentica per il Design & Make

Con Autodesk Assistant, l'intelligenza artificiale aumenta le capacità e dà modo alla creatività di esprimersi. Ogni membro del team può dare un contributo più rapido e incisivo a qualsiasi attività di Design & Make, sfruttando agenti di intelligenza artificiale sicuri e affidabili.

Autodesk Assistant offre risposte in tempo reale, informazioni approfondite proattive e consigli personalizzati, trasformando i workflow di Design & Make e potenziando la produttività grazie ad analisi avanzate e dati predittivi. Integrandosi al meglio con i prodotti Autodesk e gli strumenti di terze parti, offre un'esperienza unificata e collaborativa e semplifica i processi decisionali, mantenendo i dati protetti e al sicuro.

Un gateway intelligente per un'esperienza di progettazione integrata e unificata

Assistenza conversazionale specifica per il settore

Grazie al vasto addestramento in termini di workflow, processi e intenti progettuali, riesce a prevedere cosa vuoi progettare o realizzare. Ti consente di raggiungere in meno tempo il risultato desiderato grazie all'esecuzione e alla modellazione 3D in grado di riconoscere il contesto.

 

Esperienza di IA agentica affidabile e unificata

I migliori agenti sono presenti dove e quando servono. Con Autodesk Assistant, è possibile sfruttare le potenti funzionalità degli strumenti e dei prodotti che già utilizzi, senza dover passare da un programma all'altro o interrompere il flusso di lavoro.

 

Workflow di progettazione e creazione potenziati

Con Autodesk Assistant, puoi non soltanto accelerare le attività, ma anche fare di più. Sotto il tuo controllo, può gestire autonomamente la progettazione e creare attività in tempo reale, direttamente all'interno del workflow.

 

Autodesk Assistant, negli strumenti già in uso
Autodesk Revit

Quando utilizzi la Guida o contatti il supporto, Autodesk Assistant mette a disposizione una funzione di ricerca basata sul linguaggio naturale e guidata dall'IA. 

Autodesk AutoCAD

Accedi comodamente a strumenti di supporto e soluzioni utili generati dall'IA in AutoCAD con Autodesk Assistant. Poni domande relative alle funzionalità di AutoCAD e risolvi i problemi di progettazione senza uscire dall'area di lavoro.

Autodesk Construction Cloud

Aumenta la produttività con Autodesk Assistant in Autodesk Construction Cloud. Ottieni l'assistenza basata su Autodesk AI direttamente dove lavorano i tuoi team per accedere, convalidare e riepilogare i dati. Utilizza esempi di messaggi di richiesta, scrivine di personalizzati, salvali nella relativa libreria e visualizza una cronologia completa delle chat.

Fusion

Autodesk Assistant fornisce consigli, istruzioni e informazioni contestuali in Autodesk Fusion attraverso collegamenti alla Guida, ai forum e ad altre fonti dati. Questa tecnologia è anche in grado di interagire con i progetti e agire per conto degli utenti.

Vantaggi

Recupero intelligente e informazioni fruibili

Accedi a consigli personalizzati e informazioni approfondite pertinenti per ottimizzare i workflow di progettazione e realizzazione.

Assistenza tramite chat in tempo reale

Poni domande in linguaggio naturale e ricevi risposte concise con collegamenti alle fonti in modo da riassumere rapidamente le informazioni e promuovere workflow efficienti.

Selezione dei prodotti e compiti da amministratore

Configura e gestisci i progetti in modo rapido ed efficiente aggiungendo utenti, riassegnando il lavoro e modificando le autorizzazioni in blocco.

Verifica autonoma degli standard

Verifica degli standard aziendali e di settore: controlla modelli, specifiche e cronoprogrammi per individuare e ridurre i rischi e garantire il coordinamento tra i risultati finali.

Domande frequenti

Autodesk Assistant si basa sull'intelligenza artificiale agentica?

Sì, Autodesk Assistant è un'interfaccia agentica che rileva le intenzioni degli utenti in base ai messaggi di richiesta, li indirizza a diversi agenti, organizza e coordina attività complesse per completare il loro workflow.

Se Autodesk Assistant è un'intelligenza artificiale agentica, come è possibile ridurre i rischi legati ai tipi di attività cui è destinata?

Autodesk Assistant integra misure di protezione che garantiscono un'esperienza sicura e conforme alle normative. Questa è impostata nelle preferenze relative alla privacy nell'Autodesk Account degli utenti. Se una domanda non riguarda le problematiche dei settori Design & Make, Autodesk Assistant reindirizzerà il workflow a un altro supportato all'interno dei prodotti Autodesk o delle app connesse di terze parti.

Come funziona Autodesk Assistant con i server MCP?

Autodesk Assistant incorpora un client MCP (Model Context Protocol) che si connette ai server MCP per richiedere dati o strumenti, completare attività e interagire con le API del prodotto. Supporterà sia i server MCP desktop (locali) sia quelli basati su cloud.

È possibile utilizzare Autodesk Assistant in tutti i prodotti?

Al momento Autodesk Assistant è disponibile insieme a svariati prodotti della gamma di software per il Design & Make di Autodesk, tra cui AutoCAD, Revit, Fusion e Autodesk Construction Cloud. Il nostro obiettivo è renderla l'interfaccia standard di intelligenza artificiale agentica per i settori del Design & Make, ed è con questo intento che la stiamo integrando in un numero sempre maggiore di prodotti. Ci impegniamo attivamente per aggiungere ad Autodesk Assistant nuove funzionalità in grado di assicurare un'esperienza completa da un prodotto all'altro. L'anno prossimo, le renderemo disponibili ai clienti in una versione beta pubblica.

È possibile disattivare Autodesk Assistant?

No, non è possibile disattivare Autodesk Assistant. Tuttavia, dato che Autodesk Assistant risponde all'interazione volontaria degli utenti, è possibile scegliere se utilizzarlo o meno.

Autodesk offre server MCP al di fuori di Autodesk Assistant?

Autodesk ha in programma di rilasciare server MCP attendibili tramite l'App Store. Per scoprire quali server MCP sono disponibili e sperimentare prototipi beta e prove di concetto, le parti interessate possono visitare il sito Web https://feedback.autodesk.com/enter/.

Qual è la differenza tra Autodesk Assistant (all'interno del prodotto) e Autodesk Assistant (.com)?

La nostra intenzione è offrire ai clienti un supporto agentico integrato e connesso. Stiamo unendo l'Autodesk Assistant all'interno dei nostri prodotti e quello su .com per creare un'esperienza unificata. In questo modo i clienti potranno scegliere i prodotti e intraprendere azioni legate all'amministrazione dall'interno di Autodesk Assistant, senza uscire dal prodotto che stanno utilizzando. 

 

Inoltre, Autodesk Assistant consentirà di completare progetti complessi di progettazione e realizzazione e creare workflow all'interno dei prodotti, tramite i messaggi di richiesta. Lo sviluppo di queste integrazioni va avanti ogni giorno con l'aggiunta di nuove funzionalità. I clienti possono al momento provare questa funzionalità in AutoCAD e il prossimo anno, con il lancio della versione beta di Autodesk Assistant, potranno interagire con questa esperienza connessa in AutoCAD, Fusion, Revit, Vault e Civil 3D.

Altre domande frequenti