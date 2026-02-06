La nostra intenzione è offrire ai clienti un supporto agentico integrato e connesso. Stiamo unendo l'Autodesk Assistant all'interno dei nostri prodotti e quello su .com per creare un'esperienza unificata. In questo modo i clienti potranno scegliere i prodotti e intraprendere azioni legate all'amministrazione dall'interno di Autodesk Assistant, senza uscire dal prodotto che stanno utilizzando.

Inoltre, Autodesk Assistant consentirà di completare progetti complessi di progettazione e realizzazione e creare workflow all'interno dei prodotti, tramite i messaggi di richiesta. Lo sviluppo di queste integrazioni va avanti ogni giorno con l'aggiunta di nuove funzionalità. I clienti possono al momento provare questa funzionalità in AutoCAD e il prossimo anno, con il lancio della versione beta di Autodesk Assistant, potranno interagire con questa esperienza connessa in AutoCAD, Fusion, Revit, Vault e Civil 3D.