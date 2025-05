InfoAsset Manager è progettato per gestire un'ampia gamma di dati e informazioni sulle attrezzature per tutta la durata del loro funzionamento. Gestisce in modo efficace le reti idriche e fognarie, tra cui i sistemi di drenaggio, gli scarichi delle acque piovane e reflue e le reti fluviali. InfoAsset Manager consente inoltre di gestire attrezzature non idriche configurabili, come arredo urbano, parchi e reti di fornitura del gas. All'interno della piattaforma vengono gestite in modo efficiente anche le attrezzature verticali che fanno parte dei sistemi idrici e fognari. Grazie alle sue funzionalità complete, InfoAsset Manager garantisce prestazioni e manutenzione ottimali di diverse attrezzature infrastrutturali.