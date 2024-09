Per importare i dati in Info360 Asset, importa innanzitutto i dati delle attrezzature per il trattamento delle acque piovane e reflue, ad esempio layer GIS, condotte e layer dei pozzetti, quindi carica i file dell'ispezione delle condizioni e i file multimediali associati. Questi file sono collegati alle attrezzature ai fini dell'analisi dei rischi e degli alberi di decisione per le ristrutturazioni. Infine, importa i dati spaziali aggiuntivi o i dati personalizzati per un'analisi più approfondita, inclusi layer GIS aggiuntivi, come edifici o fiumi, o tabelle personalizzate con informazioni cronologiche, come i costi di riparazione o le informazioni sulla gestione dei lavori.

