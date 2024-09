Consenti la creazione di componenti di rischio complessi, grazie a un'analisi dei rischi più avanzata con una tabella pivot a due parametri per definire la probabilità di guasto (LoF, Likelihood of Failure) e le conseguenze di un guasto (CoF, Consequence of Failure). Gli utenti possono configurare categorie per il parametro CoF e assegnare punteggi in base a fattori quali la criticità delle attrezzature e l'analisi di prossimità.