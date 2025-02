Fusion Machine Connect è un software comunemente utilizzato da officine specializzate, officine meccaniche, produttori di componenti e qualsiasi altra organizzazione che utilizza la programmazione CAM offline e macchinari CNC per produrre parti di componenti. Può essere utilizzato dai programmatori in ufficio e operatori della linea di produzione in organizzazioni di piccole, medie o grandi dimensioni. Fusion Machine Connect viene in genere usato da programmatori CAM, operatori di macchine, macchinisti CNC, responsabili della produzione e da chiunque sia incaricato di programmare, utilizzare o monitorare le macchine CNC.