Il team dedicato al programma Utilizzo del software originale applica le Condizioni d'uso di Autodesk e aiuta i clienti a risolvere i casi di installazione e utilizzo di software non conformi. Vogliamo aiutare tutti i nostri clienti ad ottimizzare il loro software e a ridurre i rischi di conformità. Ecco perché è possibile che la tua azienda venga selezionata per essere sottoposta ad una verifica, nota anche come Verifica delle licenze software.



Qualsiasi cliente in possesso di un prodotto Autodesk può essere selezionato per questo processo, ma ciò non significa che Autodesk sospetti la presenza di casi di non conformità nella tua azienda. Se verrai scelto riceverai un'e-mail o una lettera con la spiegazione del processo.