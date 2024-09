Autodesk 3ds Max Indie è stato concepito per fornire agli artisti indipendenti un modo più conveniente per ottenere la licenza di 3ds Max per i loro progetti commerciali. Tuttavia, la licenza non può essere utilizzata da singoli utenti o da organizzazioni con un fatturato annuo superiore a 100.000 dollari* o per progetti con budget superiori a 100.000 dollari.

I clienti che lavorano su commissione per organizzazioni che generano un fatturato annuo superiore a 100.000 dollari, ad esempio liberi professionisti, collaboratori oppure dipendenti part-time o a tempo pieno, non possono ottenere una licenza per l'utilizzo di 3ds Max Indie. In questo caso, è necessario utilizzare una licenza in abbonamento completa, che deve essere acquistata dall'azienda oppure dal collaboratore stesso (indipendentemente dal fatto che quest'ultimo ne addebiti il costo all'azienda per cui lavora o meno). In questo modo, Autodesk può assicurarsi che le aziende effettivamente paghino le licenze del software che utilizzano per i loro progetti



Questa limitazione viene applicata ai clienti che lavorano su commissione per organizzazioni che generano un fatturato annuo superiore a 100.000 dollari. Non riguarda la vendita di prodotti digitali a tali organizzazioni, purché il fatturato totale annuo generato da questa vendita non superi la soglia di 100.000 dollari.

Di seguito sono disponibili alcuni scenari di esempio che illustrano meglio quando e dove è possibile utilizzare 3ds Max Indie:

Supponiamo che ti occupi della creazione e della vendita di prodotti digitali e che un'azienda che sviluppa videogiochi con un fatturato annuo superiore a 100.000 dollari ti commissioni la realizzazione di un asset (in serie o personalizzato), offrendo un prezzo fisso per il "prodotto" fornito. In questo caso, se il tuo fatturato è inferiore a 100.000 dollari, puoi utilizzare 3ds Max Indie. Per asset si intendono, ad esempio, modelli, texture o rendering di immagini 3D.

Ipotizziamo che uno studio di architettura con un fatturato annuo superiore a 100.000 dollari ti offra una collaborazione come libero professionista per creare una visualizzazione. Ti viene corrisposta una tariffa oraria, giornaliera o settimanale finché il progetto non termina e gli asset non diventano di proprietà dell'azienda. In questo caso, non puoi utilizzare 3ds Max Indie.

La differenza fondamentale dipende dal tipo di attività che si svolge, ovvero se si tratta di lavoro in proprio o su commissione. I clienti che producono asset e vendono i propri diritti di proprietà intellettuale generando un fatturato annuo inferiore a 100.000 dollari possono utilizzare 3ds Max Indie. I clienti che lavorano su commissione per un'organizzazione che genera un fatturato annuo superiore a 100.000 dollari non possono utilizzare 3ds Max Indie, anche se guadagnano meno di tale cifra. Le aziende (e gli artisti) con un fatturato annuo superiore a 100.000 dollari devono acquistare licenze commerciali complete per poter utilizzare il software.

*Questo limite varia in base al paese in cui viene utilizzato il software.