Beállításfájl konfigurálása

A csomagkód használatával a beállításfájl adott paramétere az előfizető korábbi verziók használatára vonatkozó jogainak értelmében a termék összes jogosult verziójára érvényes lesz.

Előfordulhat, hogy amikor csomagkódokat használ a beállításfájlban, a licencfájl állandó vagy Maintenance Plan követéssel rendelkező, valamint többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses licenceket is tartalmaz ugyanahhoz a termékhez. Ebben az esetben más paramétereket is hozzá kell adnia, hogy belefoglalja a többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses licenceket. Az alábbi utasítások lefoglalnak egy AutoCAD 2016-2013-licencet egy adott felhasználó számára, amely egy Maintenance Plan követéssel rendelkező állandó licenc, vagy egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses licenc is lehet.