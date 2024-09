Az Autodesk Fusion with Netfabb egy additív gyártási szoftvereszköz, amely többek között előkészítéshez, tisztításhoz, szeleteléshez, szerszámpálya-kialakításhoz, valamint az additív gyártás szimulálására is használható. A Netfabb használatával automatizálhatja az additív gyártási folyamatokat, rendezhet és beágyazhat alkatrészeket az épületburkoláshoz, megtisztíthatja a hálóadatokat a gyárthatóság biztosításához, valamint akár egyéni, adaptív rácsformákat is létrehozhat. Az Autodesk Fusion with Netfabb bármely ipari additív gyártási munkafolyamatnak ideális eszköze lehet, függetlenül a használt technológiától.