Mostantól a frissen végzettek, a szabadúszók, a hobbiszintű felhasználók és a pályakezdő 3D művészek elérhetőbb áron férhetnek hozzá a 3ds Max® szoftverhez. Ha éppen most fejezte be tanulmányait, független művészként dolgozik vagy csak szeretne klassz 3D tartalmakat készíteni, akkor Ön is jogosult lehet a 3ds Max Indie®-előfizetésre. Alkosson professzionális tartalmakat megfizethető áron.