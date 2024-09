Ha az automatikus megújítás be van kapcsolva, az előfizetés automatikusan megújul. Egyszerűen jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és válassza ki a megújítani kívánt terméket. Ellenőrizze, hogy az automatikus megújítás be van-e kapcsolva, és a fizetési mód helyes-e.

Bejelentkezés

További információ

Beállítások kezelése

Segítség a bejelentkezéshez