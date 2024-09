La modélisation d’usine intégrée combine la modélisation des données du bâtiment (le BIM) et la planification d’usine numérique pour générer une représentation numérique des installations et des équipements de production. Les contributeurs de projet issus de différentes disciplines peuvent collaborer dans ce modèle central, toujours à jour, pour planifier, concevoir, valider, construire et exploiter des usines.