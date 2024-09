Oui. Vous connaissez vos clients, leurs besoins et leurs comportements d'achat mieux que nous. Sous réserve d'approbation de votre candidature, vous pouvez placer des liens Autodesk aux emplacements que vous jugez utiles sur votre site et blogs. Un placement optimal est essentiel pour maximiser les taux de clics et par conséquent les ventes générant des commissions.

Remarque : vous êtes uniquement autorisé à utiliser les liens, les logos, les bannières et les images de produits qui vous sont fournis par le biais de la société CJ Affiliate.