Aprenda. Prepárese. Cree.

Centro de formación autorizado ATC®

Los centros de formación autorizados forman parte de la comunidad de partners de formación. Los estudiantes, los profesores, los clientes, los profesionales de los diferentes sectores y las empresas pueden explorar varias formas de diseñar y crear el futuro.

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Fomente su curiosidad con Autodesk mediante cursos impartidos por un instructor, en línea o a su propio ritmo

Los centros de formación autorizados ofrecen experiencias de aprendizaje de calidad a clientes y profesores. Sus completos cursos de formación le ayudarán a aumentar sus conocimientos sobre productos, prepararse para los exámenes de certificación y conseguir sus objetivos profesionales. Autorizados por Autodesk, estos centros de formación cuentan con un equipo de profesionales certificados como instructores de Autodesk que disfrutan del reconocimiento de la comunidad mundial de partners de formación de Autodesk.

Aula del Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Aparecen estudiantes y profesores trabajando con Fusion 360.

¿Su organización está interesada en convertirse en ATC?

Los centros de formación autorizados de Autodesk son organizaciones o proveedores de formación que ofrecen experiencias de aprendizaje de alta calidad a clientes, profesionales del sector, estudiantes y profesores. Ayudan a los futuros innovadores a conocer en profundidad los productos de Autodesk, preparan a los estudiantes para los exámenes de certificación y apoyan a los principiantes para alcanzar sus objetivos profesionales en un mundo en constante cambio.

 

Para convertirse en un ATC, una organización debe ser un proveedor de formación consolidado que cuente con instructores experimentados certificados por Autodesk e instalaciones que cumplan con los estándares de la empresa. Deben comprometerse a mantener la excelencia en la formación, actualizar periódicamente su plan de estudios y proporcionar el apoyo y los recursos adecuados a los alumnos. Además, deberán cumplir con los requisitos del programa ATC de Autodesk. Construya su futuro. Conviértase en un centro de formación autorizado de Autodesk.

Aparecen estudiantes y profesores trabajando con Fusion 360.

Programa Autodesk Certified Instructor

Los instructores certificados de Autodesk (ACI) son profesionales acreditados y de confianza, reconocidos por su dominio de las soluciones y productos de Autodesk, la formación profesional y sus habilidades educativas avanzadas. Los ACI han sido aprobados por Autodesk y están afiliados a un partner de formación de Autodesk. Su misión es capacitar a los estudiantes y permitirles que se adapten a un mundo en constante cambio.

Aquí comienza la creación de un futuro mejor

Estudiantes de Fusion 360 en el Nihon Kogakuin College de Hachioji, en Tokio, Japón.

trabajar con un aap

Programa de partners académicos autorizados

Los partners académicos autorizados (AAP) de Autodesk trabajan con instituciones académicas a fin de preparar a los profesores para inspirar y capacitar a la nueva generación de innovadores, así como con estudiantes para prepararlos para los sectores en los que trabajen en el futuro. Los partners académicos ofrecen oportunidades de colaboración, conversaciones especializadas y preparación de exámenes de certificación.

 

Más información
Aula del Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Aparecen estudiantes y profesores trabajando con Fusion 360.

obtener una certificación de autodesk

Programa de certificaciones de Autodesk

Las certificaciones de Autodesk ensalzan las habilidades avanzadas en su sector. Valide sus habilidades de diseño y fabricación para conseguir un empleo, impulsar su trayectoria profesional y acelerar el crecimiento de su negocio en los sectores de AICO, diseño de programas y fabricación, y multimedia y entretenimiento.

 

Más información (inglés)
Profesionales de BIM de Fortis Construction en la oficina de obra de Autodesk en Portland, Oregón.

formación presencial en aulas 

Programa de proveedores de formación para miembros

Los proveedores de formación para miembros (MTP) de Autodesk son organizaciones de formación afiliadas a sindicatos o asociaciones profesionales que promueven iniciativas de aprendizaje de calidad, la mejora del conocimiento de los productos y la optimización de la implantación y la adopción del software de Autodesk entre los trabajadores en prácticas de los sindicatos y los futuros profesionales del sector.

 

Más información

Más información sobre educación

Aula del Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Aparecen estudiantes y profesores trabajando con Fusion 360.

Recursos de Autodesk Education

En Autodesk, nos comprometemos a inspirar y a proporcionar las herramientas necesarias a estudiantes y profesores para que adquieran las habilidades, la experiencia práctica y las credenciales que necesitan para diseñar y crear un mundo mejor para todos.

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Estudiantes de Fusion 360 en el Nihon Kogakuin College de Hachioji, en Tokio, Japón.

Soporte de Autodesk Education

Encuentre ayuda y recursos para todas sus necesidades de educación, aprendizaje y formación, así como respuestas a sus preguntas sobre los productos de Autodesk.

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