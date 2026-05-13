Los centros de formación autorizados de Autodesk son organizaciones o proveedores de formación que ofrecen experiencias de aprendizaje de alta calidad a clientes, profesionales del sector, estudiantes y profesores. Ayudan a los futuros innovadores a conocer en profundidad los productos de Autodesk, preparan a los estudiantes para los exámenes de certificación y apoyan a los principiantes para alcanzar sus objetivos profesionales en un mundo en constante cambio.

Para convertirse en un ATC, una organización debe ser un proveedor de formación consolidado que cuente con instructores experimentados certificados por Autodesk e instalaciones que cumplan con los estándares de la empresa. Deben comprometerse a mantener la excelencia en la formación, actualizar periódicamente su plan de estudios y proporcionar el apoyo y los recursos adecuados a los alumnos. Además, deberán cumplir con los requisitos del programa ATC de Autodesk. Construya su futuro. Conviértase en un centro de formación autorizado de Autodesk.