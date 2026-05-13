Nuestro representante de socios de formación de Autodesk le dará más información sobre los requisitos y las ventajas del Programa ACI, y sobre qué debe hacer para obtener sus credenciales. Entre los principales requisitos, se incluyen los siguientes:

Ser un instructor afiliado a un socio de formación de Autodesk activo

Obtener un ID de instructor de Autodesk de su socio de formación de Autodesk afiliado

Activar su perfil en el portal de capacitación de Instructor certificado de Autodesk; completar el curso Formar al formador

Hacer un uso activo y continuado del sistema de evaluación de la formación de Autodesk

La participación en el Programa ACI, el uso del Distintivo ACI y el derecho a identificarse como ACI están sujetos a los términos del Acuerdo del Programa Autodesk Certified Instructor y a las directrices publicadas en la Guía del programa o en la Plataforma de distintivos para el uso del Distintivo ACI, que podrán cambiar periódicamente a la entera discreción de Autodesk. Autodesk puede cambiar los términos del Programa o cancelar el Programa en cualquier momento, a su entera discreción.