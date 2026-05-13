Nuestro representante de socios de formación de Autodesk le dará más información sobre los requisitos y las ventajas del Programa ACI, y sobre qué debe hacer para obtener sus credenciales. Entre los principales requisitos, se incluyen los siguientes:
- Ser un instructor afiliado a un socio de formación de Autodesk activo
- Obtener un ID de instructor de Autodesk de su socio de formación de Autodesk afiliado
- Activar su perfil en el portal de capacitación de Instructor certificado de Autodesk; completar el curso Formar al formador
- Hacer un uso activo y continuado del sistema de evaluación de la formación de Autodesk
La participación en el Programa ACI, el uso del Distintivo ACI y el derecho a identificarse como ACI están sujetos a los términos del Acuerdo del Programa Autodesk Certified Instructor y a las directrices publicadas en la Guía del programa o en la Plataforma de distintivos para el uso del Distintivo ACI, que podrán cambiar periódicamente a la entera discreción de Autodesk. Autodesk puede cambiar los términos del Programa o cancelar el Programa en cualquier momento, a su entera discreción.