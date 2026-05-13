Desarrolle sus habilidades formativas y obtenga una ventaja competitiva

Instructores certificados de Autodesk

Los instructores certificados de Autodesk tienen los conocimientos necesarios para cumplir con los estándares del sector y dirigir cursos formativos. Los distintivos ACI (instructor certificado de Autodesk) son acreditaciones emitidas y validadas por organizaciones reputadas. Gánese la confianza de sus clientes presentando un distintivo certificado que valide sus credenciales. Para obtener una certificación de Instructor certificado de Autodesk, el instructor debe estar afiliado a un socio de formación cualificado.

Aula del Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajando con Fusion 360

Gánese la confianza de sus clientes presentando una credencial global que valide sus conocimientos

Los instructores certificados de Autodesk (ACI) son profesionales acreditados y de confianza, reconocidos por su dominio de las soluciones y productos de Autodesk, la impartición de formación profesional y sus habilidades educativas avanzadas. Los ACI han sido aprobados por Autodesk y están afiliados a un socio de formación de Autodesk. Su misión es capacitar a los estudiantes y permitirles que se adapten a un mundo en constante cambio.

Destaque frente a la competencia con experiencia y credibilidad

Con nuestros visionarios socios de formación, queremos ayudar a crear un mundo mejor para todos. La autorización Instructor certificado de Autodesk (ACI) es un reto alcanzable con requisitos realistas para los instructores. Convertirse en ACI le ofrece un retorno inmediato y tangible en relación con el aumento de su experiencia, la garantía de flujos de ingresos futuros y la captación de nuevos clientes y de negocios sostenibles a largo plazo.

Niveles del Programa ACI

Para obtener una certificación de Instructor certificado de Autodesk, el instructor debe estar afiliado a un socio de formación cualificado. Los instructores deben cumplir los requisitos mínimos del programa para obtener una certificación ACI.

La imagen muestra el logotipo de Standard ACI

Standard ACI

Se obtiene después de convertirse en instructor aprobado de Autodesk.

 

Silver ACI

Silver ACI

La certificación ACI se mantiene anualmente durante tres años.

 

La imagen muestra el logotipo de Gold ACI

Gold ACI

La certificación ACI se mantiene anualmente durante seis años.

 

La imagen muestra el logotipo de Platinum ACI

Platinum ACI

La certificación ACI se mantiene anualmente durante nueve años.

 

Aula del Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajando con Fusion 360

Requisitos para obtener una certificación estándar de Autodesk

Nuestro representante de socios de formación de Autodesk le dará más información sobre los requisitos y las ventajas del Programa ACI, y sobre qué debe hacer para obtener sus credenciales. Entre los principales requisitos, se incluyen los siguientes: 

  • Ser un instructor afiliado a un socio de formación de Autodesk activo
  • Obtener un ID de instructor de Autodesk de su socio de formación de Autodesk afiliado
  • Activar su perfil en el portal de capacitación de Instructor certificado de Autodesk; completar el curso Formar al formador
  • Hacer un uso activo y continuado del sistema de evaluación de la formación de Autodesk

La participación en el Programa ACI, el uso del Distintivo ACI y el derecho a identificarse como ACI están sujetos a los términos del Acuerdo del Programa Autodesk Certified Instructor y a las directrices publicadas en la Guía del programa o en la Plataforma de distintivos para el uso del Distintivo ACI, que podrán cambiar periódicamente a la entera discreción de Autodesk. Autodesk puede cambiar los términos del Programa o cancelar el Programa en cualquier momento, a su entera discreción.

Taller en el laboratorio de CNC del Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajando con Fusion 360

No espere a que llegue el progreso. Hágalo posible

Comience el proceso para convertirse en Instructor certificado de Autodesk poniéndose en contacto con el administrador del sitio en su Centro de formación autorizado de Autodesk, su partner académico autorizado de Autodesk o su proveedor de formación para miembros.

Para obtener más información, consulte el Acuerdo del programa (inglés) y la Guía del programa global con explicación de las ventajas (inglés) relativos a los Instructores certificados de Autodesk.