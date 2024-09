No puede saber por el estado del servidor cuánto tiempo queda en el período de préstamo para ningún usuario. El estado muestra solo la duración del período de préstamo inicial. Puede ver el período de préstamo restante solo en el equipo cliente cuando inicia el software o devuelve la licencia antes de la fecha prevista.

Nota: La fecha y la hora de inicio mostradas para las licencias prestadas se restablecen siempre cuando se reinicia el servidor de licencias (aunque el valor "linger" no cambiará). Por este motivo, no use como referencia la fecha y la hora de inicio del estado del servidor para calcular el período de préstamo.