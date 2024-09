Puede crear implantaciones personalizadas de la versión 2021 y posteriores de AutoCAD for Mac y AutoCAD LT for Mac. (No se proporciona compatibilidad con la implantación para las versiones 2020 y anteriores de estos productos). Siga estos pasos y ejemplos para instalar y activar AutoCAD, instalar las actualizaciones y revisiones e implantar archivos de configuración estándar.