Los sistemas de gestión del ciclo de vida de losproductos desempeñan un papel fundamental en la gestión de no conformidades. PLM puede identificar las no conformidades y hacer un seguimiento de estas. Son casos en los que un producto o proceso no cumple las normas especificadas. Este sistema permite a las empresas tomar acciones correctivas oportunas y reducir así el riesgo de repetir no conformidades y mantener la calidad de los productos. Los sistemas PLM proporcionan herramientas para hacer seguimientos de las no conformidades a lo largo del tiempo. Así se facilita el seguimiento de los problemas en curso, la comprensión de su impacto y la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas. Con los sistemas PLM, la información sobre no conformidades y acciones correctivas se puede compartir fácilmente en toda la organización. Así se logra mejorar la colaboración y garantizar que todos los usuarios trabajen con la misma información. PLM ayuda a las organizaciones a administrar registros completos que se puedan rastrear de las no conformidades y las acciones correctivas. Resulta crucial para ayudar a las empresasa demostrar que cumplen las normas y regulaciones de calidad, y prepararse para las auditorías.