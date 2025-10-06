IA en la fabricación

Las funciones con tecnología de Autodesk AI en Autodesk Fusion incluyen la automatización de dibujos, la restricción automática y el diseño generativo.



La automatización de dibujos de Autodesk Fusion agiliza la creación de dibujos de fabricación 2D mediante la generación automática de vistas, cotas y anotaciones. Esto permite ahorrar tiempo, reducir los errores y mejorar la precisión desde el diseño hasta la producción.



La restricción automática de Autodesk Fusion mejora la eficiencia del diseño mediante la aplicación automática de las restricciones geométricas pertinentes, lo que ayuda a garantizar la precisión y reduce los ajustes manuales. Esto agiliza el proceso de creación de bocetos, mejora la coherencia y acelera las iteraciones del diseño.



El diseño generativo de Autodesk Fusion aprovecha algoritmos con tecnología de IA IA para explorar soluciones de diseño optimizadas, reducir el uso de materiales, mejorar el rendimiento y acelerar la innovación, todo ello al mismo tiempo que se cumplen las restricciones de ingeniería y los requisitos de fabricación.