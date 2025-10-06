Autodesk AI

IA en la fabricación

La IA está transformando el sector del diseño y la fabricación al ampliar la capacidad de lograr más con menos recursos. Las funciones con tecnología de Autodesk AI ayudan a automatizar las tareas tediosas y lentas, lo que mejora la productividad y permite a los diseñadores y los ingenieros centrarse en la innovación. 

¿Cuál es el valor de la IA en la fabricación?

La inteligencia artificial desempeña un papel fundamental en la transformación digital de la fabricación al ayudar a agilizar el trabajo y aumentar la eficiencia. Automatiza las tareas repetitivas, mejora la calidad del diseño y agiliza los procesos de producción para ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, la IA puede automatizar las tareas de fabricación asistida por ordenador (CAM), lo que reduce los errores y acelera los tiempos de producción. También puede emplearse en el sector de la automoción para automatizar la optimización de la aerodinámica y la integridad estructural de los vehículos, a la vez que se mantienen los requisitos estéticos y funcionales. De este modo, los ingenieros y los diseñadores disponen de más tiempo para concentrarse en la innovación y acelerar el lanzamiento de nuevos productos de mayor calidad.

Ventajas de la IA en la fabricación

Ampliación de la capacidad

La IA puede agilizar los procesos de fabricación mediante la automatización de las tareas repetitivas, la reducción de los errores humanos y la disminución del tiempo de producción.

Reducción de costes

Al mejorar la eficacia, disminuir los residuos y minimizar el tiempo de inactividad, la IA puede reducir notablemente los costes operativos en la fabricación.

Control de calidad

La IA en la fabricación puede mejorar la calidad de los productos al utilizar la visión artificial para detectar problemas conocidos e incoherencias en tiempo real durante el proceso de fabricación.

Fomento de la sostenibilidad

La IA en la fabricación puede utilizarse para resolver problemas de sostenibilidad, reducir las interrupciones de la cadena de suministro y optimizar el uso de los recursos. 

Complemento CloudNC CAM Assist Automation para Fusion

Autodesk AI para el diseño y la fabricación

Durante más de una década, Autodesk ha priorizado la inversión en IA porque reconocemos su poder transformador para el sector del diseño y la fabricación. Autodesk AI es una tecnología que permite la exploración creativa, una mejor resolución de problemas y la automatización de tareas tediosas y repetitivas, y proporciona información práctica a los usuarios finales cuando se enfrentan a grandes volúmenes de datos complejos.

Funciones con tecnología de Autodesk AI para la fabricación

Diseño generativo en Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Diseño generativo

Aproveche las funciones de diseño generativo para desarrollar alternativas de diseño listas para la fabricación que se ajusten a sus requisitos, limitaciones, materiales y opciones de fabricación.

Modelado automatizado en Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Modelado automatizado

Lleve a cabo una exploración rápida del diseño desde el principio y descubra nuevas posibilidades en la forma de abordar un determinado problema de diseño en cuestión de minutos con la ayuda del modelado automatizado (inglés).

Trayectorias automatizadas en Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Trayectorias automatizadas

Gracias a la automatización de trayectorias (inglés), automatice al instante las tareas repetitivas de programación CAM con estrategias y estimaciones que antes podían llevar horas o días.

Dibujos automatizados en Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Dibujos automatizados

Agilice las tareas más laboriosas utilizando la automatización con tecnología de IA de Fusion para normas de dibujo, acotaciones y diseño de planos, y mejore la eficacia del diseño con dibujos automatizados (inglés).

Restricción automática de bocetos en Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Restricción automática de bocetos

La restricción automática de Fusion (inglés) con tecnología de IA automatiza la detección y la aplicación de restricciones por cota críticas en los bocetos de diseño, lo que reduce el tiempo y los errores.

 

Asesor de fabricación de Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Asesor de fabricación

Este asistente proporciona información contextual y directrices en Fusion, además de vínculos a la Ayuda, foros y otros orígenes de datos para obtener asesoramiento. Esta tecnología puede incluso interactuar con los proyectos y actúa en nombre de los usuarios.

 

Reemplazo de fijadores en Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Reemplazo de fijadores

Las herramientas de reemplazo de fijadores utilizan Autodesk AI para detectar y actualizar automáticamente los tamaños de los fijadores en todo el diseño cuando cambian los requisitos. Puede editar fijadores individuales o grupos enteros en un solo paso, lo que garantiza que todas las cotas, las juntas y la lista de materiales sean coherentes y cumplan los requisitos.

 

Explorador de formas de Autodesk Alias

Autodesk ALIAS

Explorador de formas

El explorador de formas agiliza el análisis de conceptos 3D con solicitudes de diseño basadas en IA. Utilice terminología inteligente y definiciones de atributos para generar y perfeccionar conceptos y, a continuación, convertir estos en modelos de subdivisión a fin de obtener un control preciso de la geometría.

 

Nube del sector de Autodesk Fusion

Autodesk Fusion:
una mirada hacia el futuro del diseño, la IA y la fabricación

La nube del sector de Autodesk Fusion representa una nueva era de datos conectados y colaboración para diseñar y fabricar cualquier cosa.

Autodesk Project Bernini

Aumento de la experiencia de la IA a través de la investigación

Autodesk AI Lab es el principal referente mundial en la publicación de investigaciones originales revisadas por pares sobre modelos de IA generativa entrenados para la geometría CAD. Nuestro equipo internacional de científicos especializados en investigación trabaja continuamente para impulsar el avance de la inteligencia artificial, tanto en sus aspectos fundamentales como en sus aplicaciones prácticas.

¿Qué piensan realmente los líderes del diseño y la fabricación sobre la IA?

Informe "2025 State of Design & Make"

El ciclo de exageración por la IA se topa con la realidad

Nuestro informe 2025 State of Design & Make refleja una caída mundial de la confianza en todos los sectores. Esto indica que la IA está siguiendo el clásico ciclo de exageración tecnológica, ya que los líderes se enfrentan a la realidad de la implementación, a la continua escasez de habilidades técnicas y a las limitaciones de la tecnología actual. A pesar de estos desafíos, la mayoría de los líderes dicen que aumentarán su inversión en tecnología de IA en los próximos años.

Información más reciente sobre tecnologías emergentes

IA en la fabricación

Diseñar y crear con Autodesk

La IA en la fabricación: la clave para lograr fábricas más inteligentes y eficientes

La fábrica del futuro será intuitiva e inteligente y estará equipada con sensores avanzados gracias a la aplicación de la IA a los procesos de fabricación. Descubra por qué la inteligencia artificial es importante para las futuras fábricas.

Fusion y sus socios impulsan el sector

Blog de Fusion

Cómo Fusion y sus socios impulsan el sector

Al asociarse con líderes del sector e integrar soluciones avanzadas de fabricación con tecnología de IA, Autodesk Fusion está transformando la forma en que se diseñan y se fabrican los productos.

 

Kia Global Design explora la IA generativa

Diseñar y crear con Autodesk

Kia Global Design explora la IA generativa para el diseño de automoción

En Kia Global Design, la IA generativa permite a los diseñadores de automóviles idear e innovar con mayor rapidez, lo que agiliza el proceso de diseño desde el concepto inicial hasta la forma final.

Soluciones de fabricación con IA de Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Software CAD/CAM/CAE 3D basado en la nube para el diseño de productos

Alias

Software de diseño industrial que permite crear bocetos, modelos conceptuales, superficies y visualizaciones. Disponible como Alias Concept, Surface, Design y AutoStudio.

Preguntas frecuentes sobre la IA en la fabricación

¿Cuáles son las aplicaciones comunes de la IA en la fabricación?

La IA puede utilizarse en el desarrollo de productos, el mantenimiento predictivo, el control de calidad, etc. También se puede usar para crear gemelos digitales de entidades físicas a fin de realizar pruebas y mejoras.

¿Cuál es el impacto de la IA en la fabricación y la eficacia?

La IA puede mejorar la velocidad, la precisión y el control de calidad en la fabricación. También puede propiciar la creación de fábricas totalmente autónomas dirigidas por sistemas de IA que dirijan líneas de producción robotizadas.

¿Cuáles son los casos prácticos de uso de la IA en la fabricación?

La IA puede utilizarse para el mantenimiento predictivo, la supervisión de eventos generados por máquinas y mucho más. También puede ayudar a aumentar los ingresos, reducir los costes de conversión y mejorar la calidad y el servicio de atención al cliente.

¿Puede la IA predecir problemas antes de que se produzcan?

Sí, la IA puede identificar y corregir posibles fallos en los productos antes de que aparezcan.

¿Qué funciones con tecnología basada en IA están disponibles actualmente en Autodesk Fusion?

Las funciones con tecnología de Autodesk AI en Autodesk Fusion incluyen la automatización de dibujos, la restricción automática y el diseño generativo.

La automatización de dibujos de Autodesk Fusion agiliza la creación de dibujos de fabricación 2D mediante la generación automática de vistas, cotas y anotaciones. Esto permite ahorrar tiempo, reducir los errores y mejorar la precisión desde el diseño hasta la producción.

La restricción automática de Autodesk Fusion mejora la eficiencia del diseño mediante la aplicación automática de las restricciones geométricas pertinentes, lo que ayuda a garantizar la precisión y reduce los ajustes manuales. Esto agiliza el proceso de creación de bocetos, mejora la coherencia y acelera las iteraciones del diseño.

El diseño generativo de Autodesk Fusion aprovecha algoritmos con tecnología de IA IA para explorar soluciones de diseño optimizadas, reducir el uso de materiales, mejorar el rendimiento y acelerar la innovación, todo ello al mismo tiempo que se cumplen las restricciones de ingeniería y los requisitos de fabricación.

¿Qué medidas toma Autodesk para garantizar el uso responsable y ético de la IA y el aprendizaje automático?

Algunas funciones de Autodesk AI no aprovechan el aprendizaje automático y, por lo tanto, no requieren datos para el entrenamiento de los modelos subyacentes. Cuando una función de IA requiere datos para su entrenamiento, Autodesk utiliza diferentes orígenes de datos según la función. Puede obtener más información sobre si una función de Autodesk IA se basa en el aprendizaje automático y sobre los orígenes de datos que se utilizan para su entrenamiento en la tarjeta de transparencia de IA de la función, que se encuentra en la sección sobre IA de confianza del Centro de confianza de Autodesk (inglés). Nota: Próximamente habrá disponibles más tarjetas de transparencia.

