"En cuanto a la tecnología de AUTODESK", continúa Cappilli, "su contribución ha sido crucial en cada etapa del ciclo de vida de la infraestructura, desde el diseño hasta la gestión, sobre todo gracias a la interacción continua con las partes interesadas a través de herramientas como AUTODESK Docs. Esta solución, por ejemplo, actúa como un entorno de datos común (CDE), basado en la nube dentro de la plataforma AUTODESK Construction Cloud, y centraliza toda la documentación del proyecto"."Con AUTODESK Docs, nuestro trabajo diario es mucho más fácil. En primer lugar, garantiza que cada miembro del equipo trabaja siempre con la última versión de cada documento, con lo que se lleva un registro de todas las revisiones. Gracias al flujo de trabajo de aprobación, podemos automatizar y estandarizar los procesos de revisión, lo que reduce los errores manuales y ofrece una trazabilidad completa de lo aprobado"."Otro aspecto clave es la colaboración en tiempo real: cualquier miembro del equipo puede ver los documentos, dejar comentarios o añadir anotaciones directamente en los dibujos 2D o los modelos 3D, por lo que nos comunicamos de forma más inmediata y eficaz. Por último, la gestión del acceso define claramente qué puede ver cada persona, lo que garantiza la confidencialidad de los datos y su acceso exclusivo por parte de las personas autorizadas"."Y no nos olvidemos del tiempo que se ahorra”, añade Cappilli. "La adopción de AUTODESK Docs nos ha ahorrado un tiempo muy valioso, en algunos casos, de días o incluso semanas, en determinados procesos de entrega, sobre todo de documentación y modelos digitales"."Ahora, con la entrega y el control de los modelos digitales en tiempo real, las revisiones y las aprobaciones se efectúan casi al instante. Antes, los ciclos de retroalimentación podían durar días o semanas. Ahora, podemos comprobar el cumplimiento de las normas y la integridad a medida que se actualizan los modelos. Esto no solo acelera la entrega, sino que también reduce los errores y las posteriores revisiones".
"La coordinación interna también se ha vuelto mucho más sencilla. Todos los datos quedan centralizados en una única plataforma. Se acabaron los correos electrónicos interminables y los servidores múltiples que deben sincronizarse. ¿El resultado? Tiempo de trabajo ahorrado que el equipo puede dedicar al diseño y al análisis preciso, que son las actividades que realmente añaden valor", concluye Cappilli.