Milan Cortina 2026 Infrastructure
Gemelo digital en tiempo real del Estadio Olímpico de Cortina – Cortesía de: SIMICO – Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Para SIMICO, la digitalización no es solo un objetivo, sino una responsabilidad. Gracias a la adopción de las tecnologías de AUTODESK, la empresa ha transformado su forma de diseñar, construir y gestionar sus proyectos complejos, como las infraestructuras conectadas a los Juegos de Invierno.

Empresa

SIMICO es la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., una empresa pública perteneciente en su totalidad al Ministerio de Infraestructuras y Transportes, al Ministerio de Economía y Finanzas, a las regiones implicadas en los Juegos de Invierno (Lombardía y Véneto) y las provincias autónomas de Trento y Bolzano.

La misión estatutaria de la sociedad es ejecutar las obras públicas previstas en el decreto del presidente del Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2023 y sus posteriores modificaciones. Este documento identifica 98 proyectos, de los cuales hay 51 relacionados con la infraestructura y 47 con el deporte, con un valor total de unos 3400 millones de euros. Hasta la fecha, los 31 proyectos esenciales para los Juegos están en proceso de completarse y presentarse a tiempo para el evento. Este logro ha sido posible gracias al estricto cumplimiento del triple compromiso de respetar los plazos, los costes y la calidad, al tiempo que se asegura la máxima transparencia y el pleno cumplimiento de la legislación.

Fundada en 2021, la empresa experimentó un cambio de gobierno en febrero de 2024 con el nombramiento del actual director general y comisario del gobierno, el arquitecto Fabio Massimo Saldini. Entre los hitos más significativos, encontramos la obtención de la precertificación de la pista de bobsleigh, skeleton y luge, considerada el proyecto simbólico de estos Juegos.

Descrito por muchos como un "milagro", SIMICO prefiere definirlo como el resultado de un trabajo riguroso, una planificación meticulosa e innumerables sacrificios compartidos por todos, con el fin de ofrecer los Juegos más extraordinarios de la historia.

"No basta con centrarse únicamente en el diseño. Es esencial pensar en el futuro y en cómo se gestionará el activo. Los retos son inevitables, pero gracias a la tecnología de Autodesk hemos marcado realmente la diferencia, ya que se han simplificado las operaciones y se ha obtenido un proceso más fluido y eficaz para todas las partes implicadas".

Eng. Lucia Samorani, Directora técnica de SIMICO

Visión, innovación y organización: el modelo para diseñar obras públicas

Infraestructura BIM del trampolín de salto de esquí de Cortina en Autodesk Viewer | Cortesía de SIMICO: Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

"A nivel estratégico, nuestro director general siempre ha fomentado un enfoque ambicioso en la puesta en marcha de los proyectos y obras que íbamos a emprender", afirma Lucia Samorani, directora técnica de SIMICO."Se nos pidió que fuéramos visionarios, que anticipáramos el futuro y que convirtiéramos cada proyecto en un ejemplo concreto de progreso tecnológico y organizativo, un modelo a seguir para toda la administración pública italiana".Partiendo de esta visión, y asumiendo nuevas responsabilidades relacionadas con la gobernanza digital, SIMICO comenzó a trabajar en varios conceptos clave: los gemelos digitales de las obras, BIM, certificaciones de sostenibilidad, inteligencia artificial y la digitalización completa de las obras. Todos estos son elementos esenciales para una transformación real y efectiva del sector de la infraestructura pública.En este camino, AUTODESK ha desempeñado un papel central, proporcionando herramientas y soluciones que han permitido a SIMICO llevar esta visión a la práctica e innovar concretamente

Gobernanza digital: una herramienta eficaz para la coordinación

El ingeniero Francesco Cappilli, responsable de gobernanza digital, se incorporó a SIMICO en 2024, una organización ya muy avanzada y consolidada en materia de digitalización de procesos, sobre todo en ámbitos como la obra digital (ACDat) y la gestión coordinada de las actividades in situ."Cuando llegué, me encontré con un equipo muy cualificado, bien estructurado y formado. Todos sus miembros, incluidos los directores de equipo, los arquitectos Massimo Sanzari y Marco Isernia, y el ingeniero Luigi Guadagnuolo, contamos con la certificación de administradores de BIM según la norma UNI 11337. La plataforma AUTODESK Construction Cloud que utilizamos también nos permite establecer flujos de trabajo que cumplan plenamente con esta norma, lo que garantiza que toda la cadena de suministro siga rigurosamente las normativas italianas e internacionales", explica."El equipo me dio todo su apoyo, lo que fue una gran ventaja", continúa Cappilli. "Me permitió integrar algunas soluciones de digitalización con las que ya tenía experiencia, especialmente las vinculadas al concepto de gemelos digitales. Este es un paso más allá de la fase de “operación”, la etapa relacionada con el BIM operativo, que es hacia donde nos dirigimos ahora, sobre todo en las fases finales de la construcción y en la posterior gestión de las obras".

Del diseño a la presentación: cómo Autodesk Docs remodeló el flujo de trabajo de SIMICO

"En cuanto a la tecnología de AUTODESK", continúa Cappilli, "su contribución ha sido crucial en cada etapa del ciclo de vida de la infraestructura, desde el diseño hasta la gestión, sobre todo gracias a la interacción continua con las partes interesadas a través de herramientas como AUTODESK Docs. Esta solución, por ejemplo, actúa como un entorno de datos común (CDE), basado en la nube dentro de la plataforma AUTODESK Construction Cloud, y centraliza toda la documentación del proyecto"."Con AUTODESK Docs, nuestro trabajo diario es mucho más fácil. En primer lugar, garantiza que cada miembro del equipo trabaja siempre con la última versión de cada documento, con lo que se lleva un registro de todas las revisiones. Gracias al flujo de trabajo de aprobación, podemos automatizar y estandarizar los procesos de revisión, lo que reduce los errores manuales y ofrece una trazabilidad completa de lo aprobado"."Otro aspecto clave es la colaboración en tiempo real: cualquier miembro del equipo puede ver los documentos, dejar comentarios o añadir anotaciones directamente en los dibujos 2D o los modelos 3D, por lo que nos comunicamos de forma más inmediata y eficaz. Por último, la gestión del acceso define claramente qué puede ver cada persona, lo que garantiza la confidencialidad de los datos y su acceso exclusivo por parte de las personas autorizadas"."Y no nos olvidemos del tiempo que se ahorra”, añade Cappilli. "La adopción de AUTODESK Docs nos ha ahorrado un tiempo muy valioso, en algunos casos, de días o incluso semanas, en determinados procesos de entrega, sobre todo de documentación y modelos digitales"."Ahora, con la entrega y el control de los modelos digitales en tiempo real, las revisiones y las aprobaciones se efectúan casi al instante. Antes, los ciclos de retroalimentación podían durar días o semanas. Ahora, podemos comprobar el cumplimiento de las normas y la integridad a medida que se actualizan los modelos. Esto no solo acelera la entrega, sino que también reduce los errores y las posteriores revisiones".

"La coordinación interna también se ha vuelto mucho más sencilla. Todos los datos quedan centralizados en una única plataforma. Se acabaron los correos electrónicos interminables y los servidores múltiples que deben sincronizarse. ¿El resultado? Tiempo de trabajo ahorrado que el equipo puede dedicar al diseño y al análisis preciso, que son las actividades que realmente añaden valor", concluye Cappilli.

Colaboración inteligente con BIM Collaborate PRO

"La otra herramienta que nos ayuda a coordinar modelos de proyecto en las distintas disciplinas es BIM Collaborate PRO", continúa Cappilli."Agregamos diferentes modelos en un único modelo federado, lo que nos da una visión completa del proyecto y nos permite hacer un seguimiento de todas las revisiones sin que haya confusión"."Luego, están los espacios de coordinación: cada equipo puede probar y analizar interferencias sin obstaculizar el trabajo de los demás, lo que facilita enormemente la colaboración. Además, los modelos federados están disponibles para todo el equipo, no solo para los especialistas en BIM. Gracias al visor en la nube, incluso aquellos que no dispongan de software de diseño pueden explorar y comprender el proyecto"."Otra ventaja es la capacidad de compartir con facilidad vistas con la obra a través de dispositivos móviles, de modo que los administradores tienen inmediatamente el contexto visual que necesitan para tomar decisiones rápidas. Por último, pero no por ello menos importante, con la versión PRO podemos hacer cambios en tiempo real directamente en los modelos en la nube, lo que agiliza aún más el proceso de gestión y revisión".

Todos los datos del proyecto en un solo lugar: el valor de Autodesk Construction Cloud

El arquitecto Marco Isernia, director de BIM en SIMICO, ofrece una reflexión adicional sobre la plataforma AUTODESK Construction Cloud ACC. "Lo que realmente valoramos de ACC son las continuas actualizaciones de la plataforma, sobre todo en lo que respecta a los formatos abiertos, como IFC. El objetivo es gestionar todo el proceso dentro de un único entorno para acelerar las validaciones y hacer los flujos de trabajo sean más eficientes"."Para nosotros, ACC ha sido muy útil tanto en el diseño como en la ejecución: se ha convertido en el contenedor único de modelos, documentos e información que nos ha permitido cumplir los plazos y resolver rápidamente incidencias críticas.El punto fuerte de ACC radica en que es una plataforma conectada y flexible: integra módulos como Docs, Build, BIM Collaborate y Takeoff, lo que permite a los equipos crear flujos de trabajo personalizados que vinculan el diseño, la planificación y la construcción sin verse limitados por procesos rígidos".

"La centralización de todos los datos en una única fuente permite que varios equipos trabajen en los mismos modelos de distintas formas: unos se encargan de detectar interferencias, otros trabajan en la planificación 4D o en la medición de cantidades, etc., todo en un mismo entorno. Además, podemos personalizar informes, campos y flujos de aprobación, y seguir utilizando nuestras herramientas preferidas gracias a la compatibilidad con múltiples formatos. Esto nos permite adaptar la plataforma a nuestras necesidades y experimentar con nuevos procesos para optimizar el análisis y la supervisión", explica Isernia.

BIM en la obra: impulse la eficacia, la transparencia y una gestión más inteligente con Build

En proyectos complejos, colaborar con varios proveedores nunca es fácil, sobre todo si cada uno trabaja con diferentes estándares. "El uso obligatorio de BIM ha contribuido a simplificar la coordinación y a mejorar la calidad del diseño, además de reducir los problemas en la obra", explica Isernia."Hoy en día, en lo que respecta al diseño, la situación ha mejorado mucho, porque trabajamos con profesionales altamente cualificados. La fase más compleja sigue siendo la construcción, debido a los exigentes plazos y la velocidad que requiere. Un avance importante es que el progreso del trabajo se actualiza directamente en los modelos: las actividades se incorporan en BIM, lo que nos ayuda a gestionar todo de forma más eficaz"."La aplicación móvil de AUTODESK Construction Cloud ha supuesto un verdadero punto de inflexión en este sentido. Podemos acceder a los datos directamente desde el sitio, consultar los dibujos y los modelos actualizados incluso sin conexión, administrar las incidencias y SDI, rellenar las listas de comprobación, supervisar el progreso y realizar un seguimiento de los activos. De esta manera, los equipos que se encuentran en la obra siempre están conectados con la oficina y trabajan con la información más reciente"."En caso de imprevistos, que son inevitables en cualquier obra, confiamos en AUTODESK Build. Es el módulo dedicado a la gestión de la construcción y nos permite registrar y supervisar cualquier incidencia con precisión, asignar responsabilidades y hacer un seguimiento de todo hasta su resolución. También conecta diferentes procesos. Por ejemplo, una incidencia puede convertirse inmediatamente en una SDI si se necesita alguna aclaración. Esto aumenta la transparencia y la responsabilidad, ya que todos tienen una visión clara del estado del proyecto y pueden intervenir antes de que los problemas se agraven", concluye Isernia.

"La adopción de AUTODESK Docs nos ha ahorrado un tiempo muy valioso, en algunos casos, de días o incluso semanas, en determinados procesos de entrega, sobre todo de documentación y modelos digitales".

Eng. Francesco Cappilli, Director de gobernanza digital, SIMICO

Autodesk Tandem: la plataforma que amplía el valor de los datos BIM

Program Milan Cortina 2026 Infrastructure
Program Milan Cortina 2026 Infrastructure Pantalla de Cortina Sliding Centre en Autodesk Tandem | Cortesía de SIMICO: Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

"Ahora también estamos allanando el camino para el uso de gemelos digitales con AUTODESK Tandem", afirma Cappilli."Ya hemos llevado a cabo algunos proyectos piloto en esta área, convencidos de que el futuro de las operaciones de infraestructura también se basará en tecnologías como la inteligencia artificial y el IoT (Internet de las cosas). Por ello, estamos trabajando en dos soluciones: una desarrollada internamente, integrada con una plataforma orientada más a la gamificación que a la pura ingeniería, pero extremadamente útil para la renderización en tiempo real; y la integración con AUTODESK Tandem, que representa la herramienta adicional más avanzada en este proceso"."AUTODESK Tandem nos permite aprovechar los datos de BIM incluso después de la fase de construcción. La característica más valiosa es la entrega digital: tenemos una copia virtual del activo que contiene todos los datos de diseño, construcción y puesta en marcha, lo que garantiza que no se pierda información crítica"."Además, podemos conectar el modelo a sensores o sistemas del IoT para supervisar el rendimiento en tiempo real, optimizar el consumo y planificar el mantenimiento. Todos los datos de gestión están centralizados y son de fácil acceso. Además, podemos simular escenarios futuros para respaldar una toma de decisiones más informada".

Tecnología y formación para infraestructuras sostenibles

"La responsabilidad no se reduce a la construcción de obras bien diseñadas: también debe extenderse a una gestión eficaz y sostenible. Al igual que un juguete debe ser intuitivo, las infraestructuras también deben ser fáciles de usar, con rutas de aprendizaje que ayuden a los operadores a gestionarlas", señala Lucia Samorani."Nuestro objetivo, compartido con el consejero delegado, es conseguir que cualquier persona que interactúe con infraestructuras digitalizadas disponga de las herramientas y el conocimiento necesarios para hacerlo de forma eficaz, lo que garantiza un futuro de eficiencia e innovación para nuestro país".En conclusión, no basta con centrarse únicamente en el diseño, sino que es esencial pensar en el futuro y en cómo se gestionará el activo. Los retos son inevitables, pero con la tecnología de AUTODESK hemos marcado la diferencia al simplificar las operaciones y asegurar un proceso más ágil y eficiente para todas las partes implicadas.

