Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Porsche aprobó toda su línea de producción del Taycan antes de comenzar las obras. Brioche Pasquier gestiona 18 centros internacionales a partir de un único modelo compartido. Wilo toma decisiones basándose en datos de fábrica en tiempo real.
¿Qué tienen en común? Un flujo de trabajo de fábrica digital y un enfoque de cuatro fases que puede poner en práctica hoy mismo.