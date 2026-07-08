Inicie su transformación hacia la fábrica digital

Esta guía gratuita le muestra por dónde empezar, cómo aportar valor y cuándo conectar sus procesos existentes.

Imagen promocional de Autodesk con la portada del libro electrónico “Why digital factories are the future of manufacturing” junto al texto “Tres fábricas. Un enfoque.” y un botón para descargar el libro electrónico.

Tres fábricas. Un enfoque.

Porsche aprobó toda su línea de producción del Taycan antes de comenzar las obras. Brioche Pasquier gestiona 18 centros internacionales a partir de un único modelo compartido. Wilo toma decisiones basándose en datos de fábrica en tiempo real.

¿Qué tienen en común? Un flujo de trabajo de fábrica digital y un enfoque de cuatro fases que puede poner en práctica hoy mismo.

Su transformación hacia la fábrica digital comienza aquí

Descargue su copia gratuita de Por qué las fábricas digitales son el futuro de la fabricación y descubra cómo los nuevos flujos de trabajo de fábrica digital pueden ayudarle a modernizar sus operaciones.