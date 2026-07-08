Porsche aprobó toda su línea de producción del Taycan antes de comenzar las obras. Brioche Pasquier gestiona 18 centros internacionales a partir de un único modelo compartido. Wilo toma decisiones basándose en datos de fábrica en tiempo real.

¿Qué tienen en común? Un flujo de trabajo de fábrica digital y un enfoque de cuatro fases que puede poner en práctica hoy mismo.