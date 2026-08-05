Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Todas las organizaciones del sector se enfrentan a retos, desde presupuestos cada vez más ajustados e infraestructuras envejecidas hasta la reducción de la reserva de talentos y la presión de ofrecer resultados de forma más sostenible. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías como la IA están remodelando todo el ciclo de vida de los activos. El informe 2026 Estado de Design & Make: El transporte como protagonista está basado en las opiniones de 900 líderes de 14 países para explorar cómo se está adaptando la industria y qué están haciendo de manera diferente las organizaciones líderes.
afirman que una mala gestión de los datos afecta a la eficiencia de los proyectos. Las organizaciones que proporcionan mejores resultados han cambiado sustancialmente la forma en que gestionan los datos de los proyectos.
creen que la adopción de la IA es necesaria para mantener la competitividad. La brecha entre los líderes de IA y el resto ya es más grande de lo que la mayoría cree.
están preocupados por la disponibilidad de talento en el futuro. Aquellos que menos lo sienten han encontrado formas de hacer más con las personas que ya tienen.
afirman que ahora es esencial entregar proyectos con resiliencia a las inclemencias meteorológicas extremas. Los líderes que construyen para lo que está por venir abordan la sostenibilidad de manera muy diferente a sus colegas del sector.