Todas las organizaciones del sector se enfrentan a retos, desde presupuestos cada vez más ajustados e infraestructuras envejecidas hasta la reducción de la reserva de talentos y la presión de ofrecer resultados de forma más sostenible. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías como la IA están remodelando todo el ciclo de vida de los activos. El informe 2026 Estado de Design & Make: El transporte como protagonista está basado en las opiniones de 900 líderes de 14 países para explorar cómo se está adaptando la industria y qué están haciendo de manera diferente las organizaciones líderes.