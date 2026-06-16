evento presencial

Autodesk Cloud Day

Fecha: 2 de julio de 2026

Hora: 15:30 - 19:00 h
Lugar: Carrer de Josep Pla, 2, Torre B2, Planta 1, Barcelona

Impulsando la innovación en la era digital

Explore cómo la nube puede transformar su negocio

Este evento imprescindible está dirigido a directivos de empresas de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, así como a Directores de Innovación y Transformación Digital, BIM Managers y líderes de implementación BIM en múltiples sectores.

¿Por qué asistir?

  • Ponencias inspiradoras: Conozca las historias de transformación contadas por expertos que han llevado sus proyectos a nuevas alturas gracias a la nube.
  • Networking de alto nivel: Conecte con profesionales influyentes y líderes de la industria para intercambiar ideas y explorar nuevas oportunidades de negocio.
  • Casos de éxito: Descubra cómo otras empresas han maximizado su eficiencia y alcanzado resultados extraordinarios con Autodesk Forma.
agenda

Agenda

 

15:30 h – Welcome Coffee

16:00 h – Bienvenida & Introducción

16:05 h – Autodesk Forma – Mirada al Presente y al Futuro

16:30 h – Casos de Éxito: Acciona, Sampol y Salas

17:30 h – Debate

18:00 h – Cocktail & Networking

19:00 h – Cierre

Información del evento

Cuándo

Fecha: 2 de julio de 2026
Hora: 15:30 - 19:00 h

 

Dónde

Carrer de Josep Pla, 2, Torre B2, Planta 1, Barcelona

 

 

Cómo

Viva una experiencia única de networking en nuestra oficina de Barcelona

 

Autodesk Cloud Day

Descubra las últimas novedades, interactúe con profesionales de la industria y explore cómo nuestras soluciones están impulsando negocios como el suyo.

 

Inscríbase al Autodesk Cloud Day y recibirá un email de confirmación.