Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Este evento imprescindible está dirigido a directivos de empresas de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, así como a Directores de Innovación y Transformación Digital, BIM Managers y líderes de implementación BIM en múltiples sectores.
15:30 h – Welcome Coffee
16:00 h – Bienvenida & Introducción
16:05 h – Autodesk Forma – Mirada al Presente y al Futuro
16:30 h – Casos de Éxito: Acciona, Sampol y Salas
17:30 h – Debate
18:00 h – Cocktail & Networking
19:00 h – Cierre
Fecha: 2 de julio de 2026
Hora: 15:30 - 19:00 h
Carrer de Josep Pla, 2, Torre B2, Planta 1, Barcelona
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