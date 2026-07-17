BIMFRA Summit 2026
On Demand

Ya puedes acceder a las grabaciones de las sesiones del BIMFRA Summit 2026 y revivir el contenido del evento cuando quieras.

Impulsando la transformación digital de las infraestructuras

Accede a las sesiones bajo demanda para conocer casos de éxito, estrategias de transformación digital y aplicaciones reales de BIM e inteligencia artificial compartidas por referentes del sector.

Panel de expertos participando en una mesa redonda

Gestión de Infraestructuras con IA: Presente y Futur

Descubre cómo las principales organizaciones del sector están aplicando la inteligencia artificial para optimizar la planificación, operación y mantenimiento de infraestructuras.

Autodesk, Ferrovial, FCC, Enagás, Comsa, Mott MacDonald y TPF Ingeniería.

Sesiones del evento

Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Keynote: Madrid: Impulsando la transformación digital de las infraestructuras urbanas

Lola Ortiz

 

Directora General for Mobility Planning and Infrastructure, Ayuntamiento de Madrid

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Keynote: From BIM mandate to trusted flow

Jugal Makwana

 

Senior Business Development Executive, Autodesk

 

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Ponentes presentando en un escenario durante una conferencia.

De la hoja de cálculo al drenaje consciente

Paloma Akerman
Javier Soto

 

Principal Sales Specialist Water, Autodesk
Product Management Engineer Manager, Autodesk

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

De modelos BIM a decisiones inteligentes: usando Autodesk Data Exchange y Power BI en centros de datos

Adrián Trujillo

 

BIM Coordinator, RBA (Reid Brewin Architects)

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

De la información fragmentada al Gemelo Digital: BIM a gran escala en Infraestructura Portuaria

Juan Tena

Fernando Morales

 

Digital Services Director, KEO International Consultants
BIM & Digital Innovation Manager, POWERBIM

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Digitalización 360 en Infraestructuras: Aplicación de una hoja de ruta

Luken Quintana

 

BIM Manager, SOCOTEC

 

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Ponentes presentando en un escenario durante una conferencia.

El viaje del dato en infraestructuras portuarias

María Pérez

Javier del Olmo

 

BIM Manager, AECOM 

Head of BIM Autodesk & Visualization, AECOM

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

CDEATools en proyectos de infraestructuras: gobernanza del dato y sincronización BIM en tiempo real

David Barco

 

Director de Desarrollo de Inteligencia de Negocio, Berrilan

 

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Ponentes presentando en un escenario durante una conferencia.

Estandarizar para automatizar: BIM como motor del Project Delivery ferroviario

Susana Millán

Daniel Muñoz

 

Digital Lead, WSP Spain

Programador BIM, WSP Spain

 

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Ponentes presentando en un escenario durante una conferencia.

BIM Atlas: Integración BIM, GIS, Nubes de puntos e inteligencia artificial para el análisis y gestión de proyectos

Sadeq Al Muddeai

Kevin Himmelreich

 

Coordinador BIM, ASCH Infraestructuras
Director Construcción Digital y BIM, ASCH Infraestructuras

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

BIM at High Speed: The Digital Transformation of Railway Infrastructure

Décio Ferreira

 

BIM Manager, Teixeira Duarte

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Automatizaciones para Civil 3D mediante Inteligencia Artificial

Javier Lapina

 

BIM Manager, Esteyco

 

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Ponentes presentando en un escenario durante una conferencia.

Implementacion e Integracion de metodologias BIM-GIS en procesos colaborativos para la construccion de Nueva Linea Rubi

Rafael Camacho

Luis Morais

 

Head of Technical Office, Convensa 

BIM Manager, FCC Construcción

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Del esfuerzo manual al flujo inteligente: agentes de IA y Autodesk para tareas críticas en BIM de infraestructuras

José Luis Rodríguez

 

BIM Manager, FHECOR Ingenieros Consultores

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Proyecto BIM de MAS MEDIO: digitaliza infraestructuras, integra BIM-GIS y optimiza gestión, mantenimiento y decisiones.

Juan Luis de Madariaga

Javier Corbacho

 

BIM Project Manager, Seys 

Procurement and Technical Planning Officer, Consorcio MÁSMEDIO

 

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Ponentes presentando en un escenario durante una conferencia.

Riesgo de inundación en transporte subterráneo: enfoque multi-escala en el Metro de Barcelona

Eduardo Martínez-Gomariz

Edwar Forero

 

Profesor, Universitat Politècnica de Catalunya
Investigador, Universitat Politècnica de Catalunya

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Caso de éxito: UTE MONTACA. BIM aplicado a obra ferroviaria: control, análisis y seguimiento

Josep Obiols

 

BIM Manager, COMSA

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

BIM en una de las mayores presas de España: Negratin

Álvaro Palacio

 

BIM Manager, Quantia Ingeniería y Consultoría

 

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Ponentes presentando en un escenario durante una conferencia.

Como Autodesk Forma está ayudando en la electrificación en el mayor proyecto ferroviario de Europa: Rail Baltica

José Cappuccio

Julio Pérez Iturriate

 

BIM Manager, Cobelec
Consultor de Negocio, NTI Digital Solutions

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Retos BIM en grandes proyectos de infraestructura hidráulica

Eduardo Navarro

 

BIM Manager, SENER

 

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Ponentes presentando en un escenario durante una conferencia.

Vinculación de modelos BIM con sus representación geométrica 2D para analítica geoespacial en proyectos ferroviarios

Nerea Arribas

Alfonso Blázquez Recio

 

Ingeniera de Obras Públicas, Ineco

BIM Coordinator, Ineco

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Integración BIM con Reality Capture en Obras Hidráulicas

Wilger Luzardo

 

BIM Manager, FCC Aqualia

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

Integración digital a gran escala: gestión de proyectos de infraestructuras con ACC, automatización e ISO 19650

Daniela Soares

 

BIM Coordinator Northern Europe, OHLA

 

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Ponente presentando en un escenario durante una conferencia.

AutoNetworks: Optimización y actualización del modelado de redes en Civil 3D a partir de cálculos de ingeniería

Mª Eugenia Perea

 

BIM Manager de Ingeniería del Agua, TYPSA

 

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tren entre montañas

Automatización BIM con Dynamo y Python: reduciendo tiempos de modelado y gestionando 800 modelos del túnel sumergid

Laura de la Iglesia

 

Modeladora BIM, IDOM

 

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depuradora

Implantación BIM y ecosistema digital integrado en el ciclo del agua: Casos de Emasesa, DGA y ACOSOL

Santiago Domínguez

 

Gerente de Consultoría, Quantia Ingeniería y Consultoría

 

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