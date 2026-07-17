Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Accede a las sesiones bajo demanda para conocer casos de éxito, estrategias de transformación digital y aplicaciones reales de BIM e inteligencia artificial compartidas por referentes del sector.
Descubre cómo las principales organizaciones del sector están aplicando la inteligencia artificial para optimizar la planificación, operación y mantenimiento de infraestructuras.
Autodesk, Ferrovial, FCC, Enagás, Comsa, Mott MacDonald y TPF Ingeniería.
Lola Ortiz
Directora General for Mobility Planning and Infrastructure, Ayuntamiento de Madrid
Jugal Makwana
Senior Business Development Executive, Autodesk
Paloma Akerman
Javier Soto
Principal Sales Specialist Water, Autodesk
Product Management Engineer Manager, Autodesk
Adrián Trujillo
BIM Coordinator, RBA (Reid Brewin Architects)
Juan Tena
Fernando Morales
Digital Services Director, KEO International Consultants
BIM & Digital Innovation Manager, POWERBIM
Luken Quintana
BIM Manager, SOCOTEC
María Pérez
Javier del Olmo
BIM Manager, AECOM
Head of BIM Autodesk & Visualization, AECOM
David Barco
Director de Desarrollo de Inteligencia de Negocio, Berrilan
Susana Millán
Daniel Muñoz
Digital Lead, WSP Spain
Programador BIM, WSP Spain
Sadeq Al Muddeai
Kevin Himmelreich
Coordinador BIM, ASCH Infraestructuras
Director Construcción Digital y BIM, ASCH Infraestructuras
Décio Ferreira
BIM Manager, Teixeira Duarte
Javier Lapina
BIM Manager, Esteyco
Rafael Camacho
Luis Morais
Head of Technical Office, Convensa
BIM Manager, FCC Construcción
José Luis Rodríguez
BIM Manager, FHECOR Ingenieros Consultores
Juan Luis de Madariaga
Javier Corbacho
BIM Project Manager, Seys
Procurement and Technical Planning Officer, Consorcio MÁSMEDIO
Eduardo Martínez-Gomariz
Edwar Forero
Profesor, Universitat Politècnica de Catalunya
Investigador, Universitat Politècnica de Catalunya
Josep Obiols
BIM Manager, COMSA
Álvaro Palacio
BIM Manager, Quantia Ingeniería y Consultoría
José Cappuccio
Julio Pérez Iturriate
BIM Manager, Cobelec
Consultor de Negocio, NTI Digital Solutions
Eduardo Navarro
BIM Manager, SENER
Nerea Arribas
Alfonso Blázquez Recio
Ingeniera de Obras Públicas, Ineco
BIM Coordinator, Ineco
Wilger Luzardo
BIM Manager, FCC Aqualia
Daniela Soares
BIM Coordinator Northern Europe, OHLA
Mª Eugenia Perea
BIM Manager de Ingeniería del Agua, TYPSA
Laura de la Iglesia
Modeladora BIM, IDOM
Santiago Domínguez
Gerente de Consultoría, Quantia Ingeniería y Consultoría