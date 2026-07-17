BIMFRA Summit 2026
On Demand

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Impulsando la transformación digital de las infraestructuras

BIMFRA Summit reúne a líderes de la ingeniería civil y las infraestructuras para compartir proyectos innovadores, casos de éxito y estrategias de transformación digital basadas en BIM e inteligencia artificial.

Revive las sesiones del evento y descubre cómo las principales organizaciones del sector están impulsando la innovación mediante BIM y la inteligencia artificial.

Panel de expertos participando en una mesa redonda

Descubre una de las sesiones más destacadas del evento.

Gestión de Infraestructuras con IA: Presente y Futuro

Descubre cómo organizaciones líderes del sector están aplicando la inteligencia artificial para optimizar la planificación, la operación y el mantenimiento de infraestructuras.

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