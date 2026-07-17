Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
BIMFRA Summit reúne a líderes de la ingeniería civil y las infraestructuras para compartir proyectos innovadores, casos de éxito y estrategias de transformación digital basadas en BIM e inteligencia artificial.
Revive las sesiones del evento y descubre cómo las principales organizaciones del sector están impulsando la innovación mediante BIM y la inteligencia artificial.
Gestión de Infraestructuras con IA: Presente y Futuro
Descubre cómo organizaciones líderes del sector están aplicando la inteligencia artificial para optimizar la planificación, la operación y el mantenimiento de infraestructuras.
Esta es una de las sesiones disponibles en el contenido On Demand del BIMFRA Summit 2026. Completa el registro para acceder a esta sesión y al resto de las grabaciones del evento.