Twinmotion til Revit kan hjælpe designere og ingeniører med at kommunikere intentionen bag et design til infrastrukturprojekter. Ved at synkronisere BIM-data til infrastrukturprojekter i Revit til det kreative Twinmotion-miljø kan infrastrukturprojekter visualiseres og animeres for bedre at visualisere designfaktorer som trafikkorridorflow, fodgængeromløb ved transitknudepunkter, belysning og meget mere. Se on-demand-webinaret "Visualisering til design af byggeteknisk infrastruktur i Twinmotion" (engelsk) for at se det i praksis.