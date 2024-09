Autodesk Fusion med PowerShape er CAD-modelleringssoftware, der er designet til at hjælpe producenter med at forenkle processen med at konvertere produktdesign til de forme, værktøjer og matricer, der bruges til at fremstille produkterne. PowerShape er den ideelle modelleringsledsager til CAM-software, f.eks. PowerMill eller FeatureCAM, og den er med til at oprette geometri, der kan hjælpe CAM-programmering.



PowerShape kan arbejde med oprindelige CAD-data fra almindelige designsystemer. Intelligente arbejdsgange hjælper dig med at importere, analysere, reparere og forberede komplekse komponenter til CNC-bearbejdning.