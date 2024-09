NWC-fileksportøren, som kan distribueres, giver projektteams, der benytter Navisworks, mulighed for at udarbejde komplette projektmodeller til simulering og analyse. Teammedlemmer kan generere optimerede NWC-filer direkte i designprogrammer uden behov for, at der udstedes licens til Navisworks. NWC-eksportøren fungerer med en lang række produkter, deriblandt AutoCAD- og Revit-software, såvel som 3ds Max, Bentley MicroStation og Graphisoft ArchiCAD. NWC-filformatet understøtter overførsel af både objektgeometri og tilknyttede metadata.

Hent