For bedre at kunne opfylde kravene i M&E-branchen har vi videreudviklet Autodesk Maya LT-software til Autodesk Maya Creative: en fleksibel, prisbillig version af Maya med effektive værktøjer til modellering, animation og rendering. Vi har fjernet begrænsninger som f.eks. reduceret eksport af polytællinger og tilføjet flere nye funktioner, herunder renderingsfunktioner, som hjælp til at give dig et mere robust værktøjssæt til oprettelse af 3D-indhold af høj kvalitet.