Hvis installationen eller download af produktet mislykkes, kan du prøve at bruge Browser Download-metoden i stedet for (findes ikke i macOS). Vi anbefaler, at du deaktiverer blokering af pop-up-vinduer og prøver en anden browser, f.eks. Chrome eller Explorer. Du kan finde flere løsninger i vores guide til fejlfinding i forbindelse med download af Autodesk-produkter (engelsk).