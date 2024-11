Andre fremskridt i Wētā FX's mocap-processer omfatter brug af mere teknologi i ansigtsudstyret for at opfange flere detaljer og brug af to kameraer til bedre at fange denne detalje. På samme måde som 3D-film giver illusionen af dybde på grund af næppe mærkbare forskelle mellem to billeder, giver brug af to kameraer animatorer et mere nøjagtigt 3D-net af skuespillerens ansigt, hvilket giver meget finere detaljer end et enkelt objektiv.

Dette gennembrud var afgørende for Abernes Planet: Kongeriget på grund af den unikke måde, som primater bevæger deres ansigter på. "Når en skuespiller spidser sine læber eller personens læber strækker sig eller stikker ud, især med aber, når de laver deres hoo-lyd, kan alle disse ting være vanskelige med kun et kamera. Der er meget gætteri," siger Winquist. "Et 3D-net giver os meget større præcision." Vellykket animering af sådanne bevægelser – skabelse af primatfigurer, der lever, ånder og taler på en måde, der er tro mod rigtige aber – viser, hvor langt effektiv gengivelse er kommet.

Den nye teknologi fjerner også behovet for manuel 3D-dybdekomposition. Stereooptagelse på ansigtsudstyret og de almindelige kameraer betød, at Wētā FX kunne skabe et 3D-net af alt i billedet, ikke kun skuespillerne. Dette forbedrede i høj grad processen til bevægelseseftergørelse, hvor et 2D-animeret objekt placeres i et live-action-billede. "Otte hovedpersoner interagerede med rigtige rekvisitter såsom våben eller vende sider i en bog," siger Winquist. "Det bliver meget nemmere at bevare disse bevægelser fra hovedoptagelserne, men erstatte den figur, der interagerer, med et animeret element, når du ved præcis, hvor det vil være i 3D-rummet."