Deinstallieren von Autodesk-Software

In einigen Fällen verbleiben Dateien einer früheren Installation auf Ihrem System, nachdem Sie die Software über die Systemsteuerung entfernt haben. In diesem Fall können Sie keine neuen Versionen installieren. Verwenden Sie die Microsoft-Fehlerbehebung für die Installation (ehemals Fix It), um diese Reste zu entfernen.

Rufen Sie Behebt Probleme, die eine Installation oder Deinstallation von Programmen blockieren auf. Klicken Sie auf „Herunterladen“. Klicken Sie auf „Ausführen“ oder „Öffnen“. Folgen Sie dann den Anweisungen in der Fehlerbehebung.