In Autodesk Account können Sie eine Lizenzdatei generieren, die Netzwerklizenzen für Multi-User-Produkte automatisch kombiniert. Diese automatische Methode berücksichtigt jedoch nicht immer alle Ihre Lizenzen. Dies kann z. B. vorkommen, wenn zwei Lizenzen von verschiedenen Konten bei Autodesk Account erworben werden. Kombinieren Sie in diesem Fall Ihre Netzwerklizenzen manuell, indem Sie Lizenzerklärungen aus der neuen Datei am Ende der vorhandenen Datei hinzufügen.

Folgende Lizenzen können bedenkenlos kombiniert werden:

Lizenzen für verschiedene Autodesk-Produkte, unabhängig von der Version. Beispiel: Revit und 3ds Max.

Nicht-Paket-Lizenzen für verschiedene Versionen desselben Produkts. Beispiel: Revit 2015 und Revit 2016.

Sie können Paket-Lizenzdateien für verschiedene Versionen eines Produkts nicht kombinieren, wenn sie vom gleichen Typ sind. Beispielsweise können Sie eine Abonnementlizenzdatei für AutoCAD 2019 nicht mit einer Abonnementlizenzdatei für AutoCAD 2017 kombinieren. Sie können jedoch eine Abonnementlizenzdatei für AutoCAD mit einer Dauerlizenzdatei für AutoCAD kombinieren.

Tipp: Wenn Sie Probleme mit einem komplexen Kombinationsszenario haben, wenden Sie sich an den Autodesk-Support. Anstatt die Lizenzen selbst zu kombinieren, können Sie eine neue Lizenzdatei anfordern, in der alle Lizenzen enthalten sind, die Sie kombinieren möchten. Die neue Lizenzdatei wird mit einem einzigen Ausgabedatum für alle Produktlizenzen erstellt, damit ältere Lizenzen nicht überschrieben werden.