Die Stapeldatei ist auch eine gute Ressource zum Erstellen eines Configuration Manager-Installationsskripts. Das Skript verwendet zwar vollständige Pfade zu den Konfigurationsdateien, aber Sie können relative Pfade verwenden. Außerdem gibt es die Datei Summary.txt mit detaillierten Informationen über jedes in der Einrichtung enthaltene Anwendungsinstallationsprogramm, beispielsweise dem Namen des Installationsprogramms und der Build-Nummer. Für eine vollständig automatische Installation müssen Sie die erste Zeile in der Stapeldatei auskommentieren und den Kommentar aus der zweiten Zeile entfernen. In diesem Fall wird keine Benutzeroberfläche angezeigt. (Die vorgegebene Stapeldatei-Installation hat eine minimale Benutzeroberfläche.)

Anmerkung: Sie benötigen Administratorrechte, um die heruntergeladene Bootstrap-Datei auszuführen.