Technica International | Kundenprojekte | Autodesk

„Problematisch war vor allem, dass unsere Tools nicht integriert waren“, erklärt Assaad Hani, Geschäftsanalyst und Leiter des Projekts „Go Lean, Go Digital, Go Global“. „Mit anderen Worten: Jede Abteilung arbeitete für sich. Das bedeutete, dass wichtige Daten nicht immer korrekt weitergegeben wurden. Daten wurden oft in Form von Tabellen übergeben, was die Versionskontrolle erschwerte.“

Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter des Fertigungsteams versehentlich eine ältere Version einer Produktkonstruktion abgerufen hat, entstand dadurch erhebliche Nacharbeit. Ohne eine einheitliche Methode zur Kontrolle von Konstruktions- und Fertigungsinformationen verlief die Koordination zwischen den Teams nicht optimal.