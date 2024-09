Die Implementierung der Konstruktionsautomatisierung mit iLogic kann im Laufe der Zeit und bei steigenden Anforderungen skaliert werden. Für GEA haben sich die gezielten Bemühungen enorm ausgezahlt. “Es heißt, dass iLogic das Programm schlechthin für Maschinenbauingenieure ist, die Konstruktionslogik unkompliziert implementieren möchten, um die Konstruktion zu beschleunigen” , sagt Suthar.“Leveraging iLogic in our live projects has resulted in extraordinary benefits for engineering at GEA.”

"Dank iLogic bleibt unseren Ingenieuren und Konstrukteuren mehr Zeit für die Entwicklung neuer Produkte und für Innovationen, da sie sich nicht um bereits vorhandene Konstruktionen zu kümmern brauchen. Stattdessen können sie sich darauf konzentrieren, innovative Produkte zu entwickeln und bestehende Produkte zu optimieren. Dies ebnet GEA den Weg zu Innovationen und nachhaltigeren Lösungen”, ergänzt Thakar.