„The Art of the Impossible“ ist ein Podcast zur digitalen Transformation, der sich an Konstrukteure und Fertigungsingenieure richtet. In dieser Serie wird untersucht, wie Technologien, Prozesse und Arbeitskräfte eingesetzt werden können, um scheinbar unerreichbare Ziele zu erreichen. Wenn Sie in der Konstruktion und Fertigung tätig sind und traditionelle Grenzen überwinden möchten, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie.