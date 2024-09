VisiConsult, ein führender Hersteller von industriellen Röntgensystemen, befindet sich auf dem Weg der digitalen Transformation. In den letzten 25 Jahren ist das Unternehmen vom Programmieren von Software zur Konstruktion und Fertigung von kundenspezifischen Maschinen übergegangen. Heute bietet es neben physischen Produkten auch Dienstleistungen an und nutzt die Technologie von digitalen Zwillingen, künstlicher Intelligenz (KI) und die Zusammenarbeit in der Cloud, um seinen Kunden Röntgenbilder und Bildinterpretationen als Abonnement anzubieten. VisiConsult ersetzt mit automatisierten Bewertungsprozessen physische und analoge Qualitätskontrollen und sorgt so für eine effizientere und kostengünstigere Produktvalidierung.