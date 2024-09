Entwicklungsstufen (LOD) sind in der Baubranche von zentraler Bedeutung. Damit können Modellersteller die Zuverlässigkeit ihrer Modelle klar definieren und nachgelagerten Anwendern helfen, die Einschränkungen der erhaltenen Modelle nachzuvollziehen. LOD standardisiert den in der jeweiligen Projektphase erforderlichen Grad an Zuverlässigkeit und Genauigkeit. So werden Missverständnisse zwischen den Projektbeteiligten minimiert, die Ressourcennutzung optimiert und die proaktive Entscheidungsfindung unterstützt.

Werden bei allen AEC-Projekten Entwicklungsstufen (LOD) verwendet?



Während die Entwicklungsstufen (LOD) einen wertvollen Rahmen bilden, der im Architektur-, Ingenieurs- und Bauwesen (AEC) weit verbreitet ist, variiert seine Verwendung je nach projektspezifischen Faktoren. Bei komplexe Projekten mit komplizierten Entwürfen, solchen, die bestimmte Vorschriften einhalten, und Projekten mit erfahrenen Teams ist es wahrscheinlicher, dass die LOD umfassend eingesetzt werden.

Wie wird BIM in die Entwicklungsstufen (LOD) eingebunden?



Gebäudedatenmodellierung (BIM) und Entwicklungsstufen (LOD) sind in AEC eng miteinander verknüpft. BIM bildet das digitale Rückgrat für die LOD-Implementierung und ermöglicht die Erstellung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung detaillierter digitaler Darstellungen von Gebäudeelementen. LOD bildet einen Rahmen, der die Detailtiefe und Genauigkeit festlegt, die in BIM-Modellen in verschiedenen Projektphasen verwendet werden sollen.

Wie werden die Entwicklungsstufen in Projekten nachvollzogen?



Entwicklungsstufen (LOD) werden in Projekten durch eine LOD-Matrix nachvollzogen, eine wichtige Komponente eines BIM Execution Plan (BEP) (Englisch). In der LOD-Matrix definieren und skizzieren Projektteams die LOD-Anforderungen für bestimmte Gebäudeelemente und Systeme in verschiedenen Projektphasen. Die Verantwortung für die Erstellung und Verwaltung von BIM-Modellen auf den einzelnen Entwicklungsstufen wird den jeweiligen Projektbeteiligten übertragen. Die LOD-Matrix dient als Referenz für die Erstellung von BIM-Modellen, um die angegebenen LOD-Anforderungen zu erfüllen. Sie wird kontinuierlich auf die Compliance hin überwacht.