KI in Architektur und Ingenieurwesen

KI soll die leidenschaftliche Arbeit von Konstrukteuren, Architekten und Ingenieuren bereichern. Deshalb ist unsere KI auf Funktionalität ausgerichtet. Sie beschleunigt Arbeitsabläufe, um Projektkapazitäten zu erhöhen, bietet vorausschauende Einblicke auf der Grundlage von Projektdatenanalysen und fördert die kreative Experimentierfreudigkeit, indem sie mühsame Aufgaben automatisiert. Unsere KI-Werkzeuge sind transparent und werden von den Fachkräften geprägt, die sie verwenden.

Wir entwickeln vertrauenswürdige KI-Technologie, denn die Zukunft der bebauten Umwelt hängt davon ab.