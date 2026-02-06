Autodesk AI

KI in Architektur und Ingenieurwesen

KI-gestützte Arbeitsabläufe für End-to-End-Lösungen

Der Nutzen von KI in Architektur und Ingenieurwesen

Autodesk AI wurde für Konstrukteure und Ingenieure entwickelt, die schneller arbeiten möchten, ohne dabei Kompromisse hinsichtlich ihrer Visionen zu machen. Unsere Werkzeuge sind darauf ausgelegt, Projektlaufzeiten zu verkürzen und Ihnen vollständige Kontrolle zu geben, damit Sie Ihre kreativen Absichten präzise in die Tat umsetzen. Ganz gleich, ob Sie planen, konzipieren oder analysieren – Autodesk AI unterstützt Ihren Prozess in jeder Phase des AECO-Lebenszyklus. Und weil Vertrauen wichtig ist, legen wir transparent dar, wie unsere KI trainiert wird und wie Ihre Daten verwendet werden, sodass Sie zuverlässig agieren können.

Wichtige Kundenergebnisse

Automatisierte Arbeitsabläufe

Beschleunigen Sie sich wiederholende, notwendige Aufgaben, um mehr Zeit für kreative Entscheidungen zu haben.

Entwurfsverbesserung in Echtzeit

Treffen Sie während des gesamten Planungsprozesses fundierte Entscheidungen basierend auf KI-gestützten Analysen und Simulationen, die zu den gewünschten Projektergebnissen beitragen. 

KI-gestützte Entscheidungen

Autodesk AI verwandelt überwältigende Datenmengen in umsetzbare Echtzeiterkenntnisse, die aufzeigen, worauf es beim Entwickeln der intelligentesten Lösungen ankommt.

Warum Autodesk AI?

Warum Autodesk AI?

Wir sind der Meinung, dass KI Ihnen dienen sollte, nicht umgekehrt. Autodesk AI beruht auf drei Kernprinzipien: kreative Kontrolle, Arbeitsablaufintegration und vertrauenswürdige Transparenz. Unsere Werkzeuge fügen sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe ein, passen sich an Ihre Prozesse an und behandeln Ihre Daten mit Rücksicht. Deshalb vertrauen Architektur- und Ingenieurbüros weltweit auf Autodesk, wenn es darum geht, ihre kühnsten Ideen zum Leben zu erwecken.

Autodesk AI-Werkzeuge für Architektur und Ingenieurwesen

Echtzeitanalyse in Forma

Autodesk Forma

Echtzeitanalyse

Führen Sie vorausschauende Echtzeitanalysen für Wind und Lärm durch, um intelligente Planungsentscheidungen zu treffen, die zu besseren Ergebnissen führen.

 

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Analyse eingebetteter Emissionen in Forma

Autodesk Forma

Analyse eingebetteter Emissionen

Diese Funktion bietet nahezu sofortige Ergebnisse und detaillierte Daten zu eingebetteten Emissionen im Lebenszyklus mit leicht verständlichen Visualisierungen und Einblicken.

 

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Standortautomatisierung in Forma

Autodesk Forma

Standortautomatisierung

Diese Funktion beschleunigt den Entwurfsprozess für Baustellen- und Gebäudelayouts erheblich und hilft Benutzern, eine größere Auswahl an Optionen zu prüfen und zu bewerten.

 

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Überflutungswerkzeug mit maschinellem Lernen in Autodesk InfoDrainage

Autodesk InfoDrainage

Überflutungswerkzeug mit maschinellem Lernen

Erstellen Sie schnell und präzise Hochwasserkarten durch Prognose der Einwirkung von Wasser auf Grundstücksoberflächen, und ermitteln Sie gleichzeitig die besten Stellen für Speicherstrukturen und Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung wie Becken und Drängräben.

 

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Autodesk-Assistent in AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Autodesk-Assistent

Nutzen Sie interaktive KI, um bequem auf hilfreiche, KI-basierte Support- und Lösungsfunktionen für AutoCAD zuzugreifen.

 

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Markierungsimport und -assistent in AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Markierungsimport und -assistent

Markierungsimport und -assistent ermöglichen es Benutzern, Markierungen direkt in die AutoCAD-Umgebung zu übertragen, und bieten entsprechende Anleitungen für die automatische Integration dieser Markierungen in Entwürfe.

 

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Makroratgeber in AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Meine Einblicke: Makroratgeber

Diese Funktion stellt ausgewählte Tipps und nützliche Informationen zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Kontext bereit, um die Benutzerproduktivität zu steigern. 

 

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Generatives Design in Revit

Autodesk Revit

Generatives Design

Erstellen Sie rasch Entwurfsalternativen basierend auf Zielen, Abhängigkeiten sowie Eingaben, und machen Sie sich leistungsstärkere Optionen für datengestützte Entscheidungen zunutze.

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KI-Transparenzkarte für Markierungsimport und -assistent in AutoCAD

Verantwortungsvolle KI für mehr Kreativität

KI soll die leidenschaftliche Arbeit von Konstrukteuren, Architekten und Ingenieuren bereichern. Deshalb ist unsere KI auf Funktionalität ausgerichtet. Sie beschleunigt Arbeitsabläufe, um Projektkapazitäten zu erhöhen, bietet vorausschauende Einblicke auf der Grundlage von Projektdatenanalysen und fördert die kreative Experimentierfreudigkeit, indem sie mühsame Aufgaben automatisiert. Unsere KI-Werkzeuge sind transparent und werden von den Fachkräften geprägt, die sie verwenden.

Wir entwickeln vertrauenswürdige KI-Technologie, denn die Zukunft der bebauten Umwelt hängt davon ab.

State of Design & Make-Bericht 2025

Was denken führende Unternehmen aus den Bereichen Architektur und Ingenieurwesen wirklich über KI?

Unsere globale State of Design & Make-Studie 2025 zeigt eine Verschlechterung der allgemeinen Stimmung, was darauf hindeutet, dass auch KI dem klassischen Technologie-Hype-Zyklus unterworfen ist: Führungskräfte sind mit der Realität der Implementierung, einem anhaltenden Fachkräftemangel und den Grenzen der aktuellen Technologie konfrontiert. Trotz dieser Herausforderungen gibt die Mehrheit der Führungskräfte an, dass sie ihre Investitionen in KI-Technologie in den kommenden Jahren erhöhen werden.

Angebotene Produkte

Autodesk Forma

Verbessern Sie Ihre Projektergebnisse mit konzeptuellen Design- und Modellierungswerkzeugen sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsanalysen in Echtzeit.

Produktdetails
AutoCAD

Software für 2D- und 3D-CAD. Das Abonnement umfasst AutoCAD, branchenspezifische Toolsets und Apps.

Produktinformationen
Revit

Planen, entwerfen, konstruieren und verwalten Sie Gebäude mit leistungsstarken Werkzeugen für die Gebäudedatenmodellierung.

Produktinformationen

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind die gängigen KI-Anwendungen in den Bereichen Architektur und Ingenieurwesen?

Dank KI-gestützter Funktionen in den AECO-Produktlösungen von Autodesk können Architekten und Ingenieure ihre Prozesse automatisieren, die Effizienz steigern und sowohl Kreativität als auch Innovationen fördern. Von Echtzeit-Umweltanalysen in Forma über generative Modellierung für Entwässerungssysteme in Civil 3D bis hin zu schnelleren Iterationen in AutoCAD oder intelligenteren Arbeitsabläufen zum Einscannen in BIM mithilfe von ReCap Pro – mit Autodesk AI arbeiten unsere Kunden nicht nur besser und effizienter, sondern realisieren zudem auch Projekte mit nachhaltigen Ergebnissen.

Welche Autodesk AI-Funktionen sind derzeit in AutoCAD verfügbar?

Autodesk AI hilft AutoCAD-Benutzern dabei, bislang mühsame und sich wiederholende Aufgaben zu beschleunigen, sodass sie sich verstärkt auf Entwürfe konzentrieren und entsprechend experimentieren können. Funktionen wie Meine Einblicke: Makroratgeber, Markierungsimport und -assistent, intelligente Blöcke und viele weitere stehen in AutoCAD zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier.

Welche Autodesk AI-Funktionen sind derzeit in Forma verfügbar?

Forma enthält eine wachsende Liste KI-gestützter Funktionen, darunter schnelle Lärm- und Windanalysen, Entwurfsvarianten und eingebettete Emissionen. Weitere Informationen finden Sie hier.