Sie können jetzt PDF-Markierungen aus Autodesk Docs importieren und verbinden. Nach der Synchronisierung werden in Autodesk Docs vorgenommene Markierungen in einem Band-Layer in AutoCAD weiterhin aktualisiert, sodass Sie Feedback überprüfen und integrieren können, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen. (Video: 1:22 Min.)