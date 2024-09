Die 3D-Mapping-Technologie nutzt Bildverarbeitung, um dreidimensionale Profile von Objekten zu erstellen und in der realen Welt darzustellen. Zur Visualisierung und Datenerfassung werden die neuesten technischen Methoden eingesetzt. 3D-Mapping erfordert die Profilerstellung von Objekten in drei Dimensionen, um diese Objekte in der realen Welt abzubilden. Sie können auch 3D-Effekte erstellen, indem Sie das Lichtfeld mithilfe aktiver 3D-Bildgebungsverfahren und anderer Methoden der Luftraumoptimierung erkennen.