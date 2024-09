Einfache Zeichnungen in 2D zeigen nur Länge und Breite an, während bei 3D-Zeichnungen auch Volumen und Tiefe dargestellt werden. So visualisieren Sie dreidimensionale Objekte, die Sie mit Hilfe eines 3D-Druckers herstellen. Sie können auch zunächst eine zweidimensionale Skizze erstellen und diese im Anschluss von 2D in 3D umwandeln. Welche 3D-Software die Richtige für Sie ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab.

Autodesk bietet zahlreiche Softwareplattformen für 3D-Zeichnungen, darunter AutoCAD, Fusion 360 und Inventor.